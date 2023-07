Oporba smatra da je premijer odgovoran za plinsku aferu

Za plinsku aferu, radi koje je USKOK u utorak ušao u HEP i izuzeo dokumente, oporba drži odgovornim premijera Andreja Plenkovića tražeći njegovu odgovornost i ostavku, dok vladajući smatraju da bi trebalo najprije utvrditi činjenice, a da se pokazalo kako institucije funkcioniraju.

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) rekao je da je premijer izravni krivac za HEP-ov gubitak i jer država novcem poreznih obveznika dokapitalizira HEP koji to u roku od mjesec dana upropasti.

- Andrej Plenković laže, ne vjerujte čovjeku koji laže- poručio je u izjavi za medije u Hrvatskom saboru, dodajući da će tražiti njegovu ostavku.

Za uhićenje bivšeg požeškog gradonačelnika Darka Puljašića i slavonskobrodskog suca županijskog suda Predraga Dragičevića, ustvrdio je da se to u Hrvatskoj, nažalost, događa prečesto.

Komentirajući imenovanja u VSOA-i Hajdaš Dončić je rekao kako se radi o administrativnom djelatniku, osobi koja neće doći na saborski odbor, već samo potpisuje plaće i putne naloge.

Ocijenio je da nije dobro zakonito rješenje da SOA prikuplja podatke za VSOA-u, ali će ga pozdraviti kao prvi korak prema konsenzusu predsjednika i premijera.

Mario Kapulica (HDZ) rekao je, na upit je li ovaj slučaj nezgodan za vladajuće, da je to nezgodno samo za one kolji su eventualno napravili nešto zbog čega bi se trebali zabrinuti. "Nitko ne provodi politiku HDZ-a, ako napravi nešto nezakonito, tako je u HDZ-u i u svim drugim strankama. Nadam se i uvjeren sam da to neće biti slučaj, ali neka USKOK kako je najavljeno i zatraženo sve provjeri i neka se ova priča završi".

Dodao je da nije vidio mailove kojima se premijera višekratno upozorava na viškove plina, no da je premijer najavio da će sve biti provjereno i da će se nakon toga reagirati. Upitan vjeruje li predsjedniku Uprave HEP-a Frani Barbariću rekao je kako je to irelevantmo pitanje i da vjeruje premijeru.

Dario Hrebak (HSLS) rekao je da nije neočekivano da je USKOK ušao u HEP jer kao i DORH radi svoj posao, a dobro je za institucije da se afere, koje su vladajućima nezgodne, rješavaju promptnim reakcijama.

- Cijela afera je jako nezgodna i vjerujem USKOK-u, a ne medijima, jer su medijski napisi jedno, a reakcija USKOK-a drugo. To što je USKOK ušao u HEP pokazuje da gdje ima dima ima i vatre- ocijenio je.

Upitan o mogućoj kaznenoj i političkoj odgovornosti, Hrebak je rekao kako ne treba prejudicirati stvari i da treba pustiti USKOK, u koji osobno ima veliko povjerenje, da napravi svoj posao.Upitan je li ih koalicijski partner izvijestio o tom slučaju, Hrebak je rekao da nije, najavivši da bi se ovaj tjedan trebao održati koalicijski sastanak.

Sandra Benčić (Možemo) smatra da još jedna plinska afera pokazuje kako ne postoji kontrola Sabora i Vlade nad energetskim sektorom te da se u njemu događa ozbiljan kriminal.

Smatramo da lanac odgovornosti ide od Uprave HEP-a do premijera Plenkovića, jer postoje pokazatelji da je imao informacije da će doći do viškova i situacije u kojoj će HEP gubiti novac, a s druge strane Uprava HEP-a nije objasnila što je učinila da ne dođe do te situacije, ocijenila je.

Po njenim riječima, nalazimo se u nepobitnoj krizi vlasti i pitanje kako građani mogu ući u jesen u uvjetima globalne energetske krize s Vladom koja ju koristi da bi radila malverzacije na plinskom tržištu i da bi nekome pogodovala.

- Ako je premijer lagao da nije znao za to onda bi odmah morao odmah snositi odgovornost, jer lagati građane je za podnošenje ostavke- ustvrdilaje Benčić.