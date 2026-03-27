Oporba traži ostavke zbog afere u Hrvatski skijaški savez: 'Kako je nestalo 30 milijuna eura?'

Lijeva oporba izrazila je u petak čuđenje da još nitko nije dao ostavku u Hrvatskom skijaškom savezu (HSS), Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) i Ministarstvu turizma i sporta nakon afere izvlačenja novca i korupcije u Skijaškom savezu te je zatražila Zakon o porijeklu imovine. „Čudim se i zgražam da još nitko nije dao ostavku i u Hrvatskom olimpijskom odboru i Hrvatskom skijaškim savezu, ali ostavke bi trebale letjeti i na razini Ministarstva jer me nitko neće uvjeriti da nitko nije deset godina znao za 30 milijuna eura opranog novca”, poručila je SDP-ova Mirela Ahmetović. Čini se nevjerojatnim da je novac koji je trebao biti kontroliran od najmanje tri razine isparavao tako dugi niz godina, rekla je, a da nitko, kao, o tome ništa pojma nema.

„Hrvatski skijaški savez po Statutu ima Nadzorni odbor od tri člana koji su nadzirali godišnja izvješća i način na koji se troši novac. Imaju ugovorenog i unutarnjeg revizora PricewaterhouseCoopers, jednog od četiri najjača revizora u državi, i oni su potvrđivali i davali bezuvjetna mišljenja na poslovanje HSS-a, a da ne govorim o Hrvatskom olimpijskom odboru koji je krovna organizacija i koja valjda zna kome i za što doznačuje novac i kako se troši", upozorila je.

Usto, dodala je, Ministarstvo turizma i sporta je moralo, kada već donira, znati za što donira i kako se te donacije troše, a nitko ništa nije znao.

Podsjetila je da je Sabor izmijenio Zakon o proračunu po kojem je jedinicama lokalne i regionalne samouprave naloženo objavljivanje trošenje sredstava, a, dodaje, kada smo tada tražili da takvu obavezu dobiju i sva poduzeća i institucije u djelomičnom ili potpunom vlasništvu države, vladajući su bježali 'kao vrag od tamjana'.

Nisu htjeli takvu soluciju, smatra, jer, ako se objavi detaljni način trošenja dijela novca, uvijek ostaju poduzeća koji su glavni ili generalni sponzori, poput HEP-a, ovakvih saveza iz kojih se novci mogu najnormalnije slijevati za gradnju vila po Europi, za najprizemnije pranje novca isplatama u kešu, putnim nalozima koji vjerojatno ne postoje, za kupnju luksuzne robe ili plastične operacije prijateljicama, a to se želi sakriti.

Ocijenila je da sve razine koje su mogle kontrolirati trošenje sredstava u Hrvatskom skijaškom savezu, namjerno to propustile kontrolirati.

Da hrvatski građani to mogu kontrolirati jednim klikom, kao trošenje sredstava u mojoj općini, mog komunalnog poduzeća, moje turističke zajednice, onda se baš ne bi ovako moglo u deset godina izvući 30 milijuna eura, istaknula je.

"Oni koji su najviše izgubili ovime su pošteni hrvatski sportaši koju Hrvatsku ujedinjuju i prikazuju u najboljem svjetlu i zovemo ih najboljim ambasadorima Hrvatske, a sada su na svojim leđima i imenima dobili šamarčinu”, zaključila je Ahmetović.

Urša Raukar Gamulin (Možemo!) ocijenila je da je 'šokantno da se deset godina nije znalo i to apsolutno osuđujemo'.

Dodaje kako se samo povećava niz afera, od HEP-a, 'plina za cent' i svih nevjerojatnih krađa.

"Ovih deset godina se ne bi moglo dogoditi da Hrvatska ima Zakon o porijeklu imovine, koji mi predlažemo otkako smo ušli u Sabor, jer bi se onda vrlo jednostavno vidjelo da plaća koju imaš ne može pokriti imovinu koju imaš”, zaključila je Raukar Gamulin.