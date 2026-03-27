Sukob u Saboru: SDP i HDZ se posvađali oko energije i LNG-a

Iznošenje stajališta na slobodnu temu pretvorilo se u petak u sukob između SDP-a i HDZ-a kada je Mirela Ahmetović (SDP) prozvala Vladu da je propustila ojačati energetsku otpornost Hrvatske na nadolazeće krize, na što su iz HDZ-a uzvratili da je ona bila protiv izgradnje LNG terminala. "Gdje je potrošeno šest milijardi eura iz mehanizma za oporavak i otpornost? Umjesto da tim novcem izgradimo otpornu energetsku tvrđavu, mi smo postali i ostali energetski protočni bojler. Hrvatska služi kao obično skladište ili cijev za tuđe energente dok se naši resursi prodaju ili se prelijevaju u tuđe, privatne, džepove", poručila je SDP-ova zastupnica. Dok Španjolska i Italija provode energetsku revoluciju, Vlada provodi energetsku pljačku ili ju barem podržava, istaknula je dodajući kako je Vlada dopustila da se u INA-i HEP-u krade šakom i kapom.

"Dobili smo sustavno pustošenje, a onda saniranje gubitaka iz džepova građana. Vladine mjere su gašenje požara čašom vode. Priznajte istinu, da nije bilo HDZ-ove krađe iz energetskih tvrtki, uz blagoslov ili ignoriranje Plenkovića, Hrvatska bi danas ovu krizu dočekala lakše", kazala je.

Pozvala je vladajuće da, ako ne znaju sami, prepišu od SDP-a mjere kojima bi se dugoročno ojačala otpornost na ovakve krize, što je, naglasila je, Vlada propustila učiniti, na što su iz HDZ-a uzvratili da im ne trebaju njihovi savjeti.

"Govori Ahmetović koja je htjela stati na put izgradnji LNG-a. Pokazali ste što mislite o energetskoj politici RH", poručio je HDZ-ov Josip Borić, a njegov stranački kolega Josip Đakić dodao kako Ahmetović s hrpom pamfleta pokušava obmanuti javnost.

"Ali to vam ne pali, prepoznati ste kao netko tko je htio spriječiti najbolju stvar, a to je LNG, prepoznaju ljudi tko ste vi", dodao je.

SDP-ova Sabina Glasovac istaknula je kako je sreća što građani nemaju sinkope i jako dobro znaju da se SDP zalagao za kopneni LNG, a za što su, poručila je, glasali i HDZ-ovi vijećnici.

"Najviše volim kada nam članovi stranke koja je osuđena za kriminal i korupciju, čiji je premijer bio u zatvoru, čija je ministrica EU fondova u zatvoru, a glavni državni inspektor ima optužnicu, govore da se mi sramimo", ustvrdila je Ivana Marković (SDP).

HDZ kritizira Možemo!, 'junior partnere' SDP i Tomaševića; Možemo! poziva na osnivanje povjerenstva za femicid

Danijela Blažanović je u ime Kluba HDZ-a kritizirala Možemo!, njihovog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njihovog "junior partnera" SDP zbog politika koje provode u Zagrebu.

"Zagreb je od 2021. do početka 2024. bio bez plana za gospodarenje otpadom, probudili su se kada je čovjek na Jakuševcu gotovo smrtno stradao, sada je Gradska skupština usvojila plan koji nije cjelovit. A to znači da će građani Zagreba plaćati još godinama iz svog džepa odvoz ostatka obrađenog otpada izvan Hrvatske, što će ih koštati 15 milijuna eura", istaknula je.

Ukazala je i na najveće stope poreza na dohodak koji Zagrepčani plaćaju te na vjerojatno poskupljenje komunalnih usluga, naglasivši kako u isto vrijeme dok Tomašević ne nudi ništa, Vlada donosi 10. paket mjera pomoći građanima.

Trzavice su se nastavile i nakon što je Dubravka Novak (Možemo!) uoči glasanja pozvala sve zastupnike da podrže njihov prijedlog osnivanja Istražnog povjerenstva za femicid.

"Kad pogledamo tko je to predložio, možemo odmah zaključiti da se tu radi o tipičnoj manipulaciji kako bi se na toj temi pokušalo kapitalizirati politički u smislu osvajanja glasova", poručio je nezavisni Josip Jurčević prozvavši Možemo! zbog, kako je naveo, gotovo nikakvih reakcija nakon napada na policajku, kada se sustavno blatilo predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, dok se institucionalno terorizira zviždačicu Vesnu Balenović...

Ako tko štiti ljudska prava i prava žena, to je, između ostalog, naš Klub, naglasila je Novak. "Svima bi nam trebalo biti stalo da istražimo gdje sustav ne funkcionira, što radimo krivo, da vidimo kako unaprijediti procjenu rizika, osnažimo službenike na terenu, što trebamo promijeniti da nasilnici s dosjeima ne šeću slobodno i danas imamo priliku da Sabor postane mjesto, ne samo gdje se raspravlja, nego gdje se i rješava", naglasila je.

Iz HDZ-a su opetovali da njihova Vlada jasno i nedvosmisleno štiti prava žena i žrtava nasilja kroz konkretne zakone, strože kazne te podsjećaju kako smo zemlja koja je među prvima uvela kazneno djelo femicida. "I dalje ćemo nastaviti jačati sustav zaštite", rekla je Anđelka Salopek (HDZ).

Dario Zurovec (Klub nezavisnih zastupnika) pozvao je SDSS-ovu zastupnicu Anju Šimpragu da se javno ogradi od gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića s kojim je davala zajedničke izjave u Gračacu i koji, naglasio je, po diktatu Beograda nanosi najveću štetu upravo pripadnicima srpske nacionalne manjine.