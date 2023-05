Oporba u Poljskoj bijesna zbog povjerenstva o ruskom utjecaju: 'To je kraj demokracije u državi'

U NOVIM EPIZODAMA SHOWA

Kourtney Kardashian i suprug Travis odustali su od najveće želje: 'Sve je u Božjim rukama'

To je otkrila u premijernoj epizodi nove sezone reality showa The Kardashians, a sa suprugom Travisom Barkerom je zamrznula sedam jajašaca, no niti jedno se nije razvilo