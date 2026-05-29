Puljak žestoko napala Vladu: 'Građani plaćaju ceh, a država hrani stranačku mašineriju...'

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak ustvrdila je u petak da Vlada antiinflacijskim mjerama "udara na građane", dok stvarni generator inflacije, prenapuhani klijentelistički državni aparat, ostaje potpuno netaknut te da Vlada svojim mjerama ne liječi nego potencira inflaciju. „Vlada je pod krinkom borbe protiv inflacije predstavila novi paket mjera i rekla da u tim mjerama polazi od sebe, što je laž. Umjesto da režu vlastite troškove, oni uvode nove poreze koji će dodatno poskupjeti proizvode na policama i dodatno dignuti inflaciju. Izravno udaraju na egzistenciju preko 100 tisuća paušalnih obrtnika i domaćih iznajmljivača”, komentirala je Puljak Vladine antinflacijske mjere na konferenciji za novinare u Saboru.

Dok udaraju po građanima, kazala je, stvarni generator inflacije ostaje potpuno netaknut, a to je prenapuhani, klijentelistički državni aparat koji služi ponajviše za udomljavanje stranačke vojske.

U tom javnom sektoru postoji otprilike 10 tisuća fotelja koje čine izmišljeni HDZ-ov rukovodeći kadar, direktori i savjetnici koji su tamo zahvaljujući stranačkoj iskaznici, a ne kompetenciji -samo jedan takav izmišljeni direktor, u prosjeku, košta poreznog obveznika 50.000 eura godišnje u bruto iznosu, navela je.

Puljak: Novac se baca na stranačku mašineriju

„Matematika je jednostavna – 10 tisuća puta 50 tisuća eura je pola milijarde eura svake godine koji ne ide za plaće onih koji stvarno rade u ovoj državi nego novac koji bacamo na održavanje stranačke mašinerije u hladnom pogonu”, istaknula je.

Ustvrdila je da Vlada uvodi nove namete i porez na marže koji će izravno platiti građani. Umjesto da režu troškove države, oni uvode mjere koje će dodatno poskupjeti proizvode na policama. „Obrtnici i iznajmljivači će, da bi preživjeli nove namete, morati podići cijene svojih usluga. Vlada ne liječi inflaciju, Vlada je ponovno potencira”, smatra Puljak.

Osvrnula se i na oko milijun umirovljenika u Hrvatskoj te navela da je zadnje usklađivanje mirovine iznosilo "sramotnih 17 eura mjesečno". „Za novac koji godišnje trošimo na izmišljeni HDZ-ov rukovodeći kadar, svaki umirovljenik mogao bi dobiti 500 eura godišnje, odnosno, trajno dobivati 41 eura više mjesečno, što je skoro 2,5 puta više od zadnjeg usklađivanja”, naglasila je.

„Hrvatska nema problem s nedostatkom poreznih prihoda nego s viškom političkih parazita i vrijeme je da ceh ove krize napokon plate oni koji su je i skuhali — a ne hrvatski obrtnici, radnici i umirovljenici”, zaključila je Puljak.