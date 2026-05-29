Obavijesti

News

Komentari 1
'ŠTITE GRAĐANE'

HDZ brani Vladine mjere: 'Nisu zakašnjele, donose stabilnost'

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
HDZ brani Vladine mjere: 'Nisu zakašnjele, donose stabilnost'
Zagreb: Nastavak 10. sjednice Hrvatskoga sabora | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zastupnici HDZ-a odbacili su kritike oporbe na antiinflacijski paket, poručivši da je donesen u pravom trenutku, dok su oporbu nazvali “putujućim cirkusom”

Saborski zastupnici HDZ-a u petak su odbacili oporbene kritike na račun Vladinih antiinflacijskih mjera, kazavši da mjere nisu zakašnjele te da Vlada njihovim donošenjem nije priznala da je inflacija izmaknula kontroli nego su donesene u pravom trenutku na korist gospodarstva i građana. „Želimo zaštititi standard građana i zaustaviti prelijevanje energijske krize na cijene, a paket nije donesen prekasno i temelji se na načelima solidarnosti i pravednosti”, izjavio je Marko Pavić, odbacivši oporbene kritike da Vlada priznaje da je inflacija izmaknula kontroli i da su ovo očajničke mjere. Očajničke mjere, dodao je, donose se kada više nema manevarskog prostora za stabilizaciju, a Vlada je odgovornim upravljanjem javnim financijama javni dug smanjila na 56 posto BDP-a, uz rekordan rast plaća.

BURNO U SABORU Oporba o mjerama: 'Nije pomoć građanima, nego udar na njih'
Oporba o mjerama: 'Nije pomoć građanima, nego udar na njih'

Hrvatska raste dva do tri puta brže od prosjeka eurozone, ali s komplikacijom na Bliskom istoku i rastom cijena energije ovim sveobuhvatnim mjerama išli smo i prema hlađenju ekonomije, pri čemu krećemo od sebe jer štedimo 1,3 milijarde eura i prebacujemo troškove države na europske fondove, dodao je.

Ponovio je podatke iz prethodnih deset paketa Vladinih mjera te odbacio da antiinflacijske mjere udaraju na poduzetnike i obrtnike. Naglasio je i da je upravo Vlada Andreja Plenkovića u zadnjih deset godina poreznim rasterećenjem pomogla gospodarstvu.

ANTIINFLACIJSKE MJERE Puljak žestoko napala Vladu: 'Građani plaćaju ceh, a država hrani stranačku mašineriju...'
Puljak žestoko napala Vladu: 'Građani plaćaju ceh, a država hrani stranačku mašineriju...'

„Pokazali smo da država prvo kreće od sebe i da preuzima dio tereta stabilizacije, zaštitu životnog standarda građana, posebno najosjetljivijih skupina, prvenstveno umirovljenika, i osigurava pravedniju raspodjelu tereta inflacijskog i energetskog šoka. Vjerujemo da će ovaj paket ohladiti ekonomiju i dovesti do toga da Hrvatska i dalje raste brže od prosjeka EU", naveo je Pavić.

Vidimo da je ovdje za ovu godinu najavljeno i od Europske komisije realan rast od 2,7 posto, a cilj je da ulovimo puni prosjek razvoja EU, najavio je, dodavši da smo sada na 78 posto prosjeka.

Katičić: Svi govore da su mjere donesene u pravom trenutku

PREDSTAVILI MJERE Plenković: Cilj je da onima koji imaju manje bude priuštivo ići u dućan i na godišnji odmor
Plenković: Cilj je da onima koji imaju manje bude priuštivo ići u dućan i na godišnji odmor

Krunoslav Katičić osvrnuo se na komentare neovisnih stručnjaka, kazavši da su i oni zaključili da su ciljane mjere očito dobro kalibrirane prema onima na koje se odnose. Posebno je naveo oporezivanje prekomjernog profita, što ide u korist građana, a čime će, naglasio je, biti obuhvaćene sve financijske institucije i sva velika trgovačka društva.

„Zbog toga su oporbene kritike, putujući cirkusi i road show po Hrvatskoj bezidejni i licemjerni, a neovisni stručnjaci i svi govore da su mjere donesene u pravom trenutku kako bi se zaštitio napredak hrvatskog gospodarstva”, poručio je Katičić.

Nikola Mažar komentirao je jučerašnji boravak čelnika SDP-a i Možemo! Siniše Hajdaša Dončića i Sandre Benčić u Vukovaru, kazavši da su se na njihovu konferenciju odazvala doslovno dva građana, što, ističe "pokazuje da njihov putujući cirkus s kojim su krenuli, a praktički već i neslavno završili, pokazuje njihovo nesnalaženje u vremenu i prostoru".

RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Pričati o inflaciji dok se donose najozbiljnije antiinflacijske mjere koje prepoznaju svi stručnjaci i koji u konačnici će i dati svoje rezultate, pokazuje neznanje, poručio je Mažar.

Spomenuo je i korupcijske afere povezane s Možemo!, napomenuvši da ravnatelji jedan za drugim ili priznaju ili daju ostavke, pri čemu se kao kula od karata urušava njihova cjelokupna priča da su bezgrješni i da se njima ne može dogoditi korupcija.

Katičić o Kalmeti: Za komentar treba pričekati pravomoćnu presudu

Na pitanje o presudi Božidaru Kalmeti, Katičić je odgovorio da je riječ o nepravomoćnoj presudi i da bi za komentar trebalo pričekati okončanje postupka.

VLADA ŠTEDI, ALI UZIMA VIŠE U borbi protiv inflacije uvest će više poreze. Stručnjak: 'A što s korupcijom koja diže inflaciju?'
U borbi protiv inflacije uvest će više poreze. Stručnjak: 'A što s korupcijom koja diže inflaciju?'

„Riječ je o dugotrajnom postupku u kojem je bilo raznih obrata, tako da na ovo gledamo kao samo jednu od dionica u sudskom postupku. Svako komentiranje nepravomoćnih presuda, ne znajući činjenice koje se pišu u obrazloženju je teško”, ocijenio je.

Istaknuo je i da je Kalmeta oslobođen drugog dijela optužnog prijedloga, što bi bilo korektno navesti, dodao je, a ne isticati samo jedan dio presude.

'KRONIČNO NEDOSTAJE RADNIKA' Sindikat o mjerama: Najava 'hlađenja ekonomije' ne smije značiti hlađenje države
Sindikat o mjerama: Najava 'hlađenja ekonomije' ne smije značiti hlađenje države

„Činjenica je da smo u povijesti hrvatskog pravosuđa imali mnoge presude koje su na kraju završile pravomoćnim odbijanjem svih optužbi, pa nije uslijedila nikakva ni isprika ni popravljanje reputacijske štete kada se unaprijed okrivljavalo i proglašava krivim nekoga za nešto što se, dok se ne donese pravomoćna presuda, ne utvrdi pravomoćnom sudskom presudom”, odgovorio je Katičić na pitanje šteti li to HDZ-u.

Pozvao je na oprez i ne iznošenje nikakvih stavova dok sudska presuda ne postane pravomoćna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa
VATRA OBASJALA NEBO

VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“
Božidar Kalmeta je kriv!
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Božidar Kalmeta je kriv!

Proces je počeo prije 14 godina, prva optužnica je dignuta 2016. godine, a Kalmeta, sad već skoro u 70-ima, danas je doznao prvostupanjsku presudu za aferu 'Prometna renesansa'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026