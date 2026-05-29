HDZ brani Vladine mjere: 'Nisu zakašnjele, donose stabilnost'

Saborski zastupnici HDZ-a u petak su odbacili oporbene kritike na račun Vladinih antiinflacijskih mjera, kazavši da mjere nisu zakašnjele te da Vlada njihovim donošenjem nije priznala da je inflacija izmaknula kontroli nego su donesene u pravom trenutku na korist gospodarstva i građana. „Želimo zaštititi standard građana i zaustaviti prelijevanje energijske krize na cijene, a paket nije donesen prekasno i temelji se na načelima solidarnosti i pravednosti”, izjavio je Marko Pavić, odbacivši oporbene kritike da Vlada priznaje da je inflacija izmaknula kontroli i da su ovo očajničke mjere. Očajničke mjere, dodao je, donose se kada više nema manevarskog prostora za stabilizaciju, a Vlada je odgovornim upravljanjem javnim financijama javni dug smanjila na 56 posto BDP-a, uz rekordan rast plaća.

Hrvatska raste dva do tri puta brže od prosjeka eurozone, ali s komplikacijom na Bliskom istoku i rastom cijena energije ovim sveobuhvatnim mjerama išli smo i prema hlađenju ekonomije, pri čemu krećemo od sebe jer štedimo 1,3 milijarde eura i prebacujemo troškove države na europske fondove, dodao je.

Ponovio je podatke iz prethodnih deset paketa Vladinih mjera te odbacio da antiinflacijske mjere udaraju na poduzetnike i obrtnike. Naglasio je i da je upravo Vlada Andreja Plenkovića u zadnjih deset godina poreznim rasterećenjem pomogla gospodarstvu.

„Pokazali smo da država prvo kreće od sebe i da preuzima dio tereta stabilizacije, zaštitu životnog standarda građana, posebno najosjetljivijih skupina, prvenstveno umirovljenika, i osigurava pravedniju raspodjelu tereta inflacijskog i energetskog šoka. Vjerujemo da će ovaj paket ohladiti ekonomiju i dovesti do toga da Hrvatska i dalje raste brže od prosjeka EU", naveo je Pavić.

Vidimo da je ovdje za ovu godinu najavljeno i od Europske komisije realan rast od 2,7 posto, a cilj je da ulovimo puni prosjek razvoja EU, najavio je, dodavši da smo sada na 78 posto prosjeka.

Katičić: Svi govore da su mjere donesene u pravom trenutku

Krunoslav Katičić osvrnuo se na komentare neovisnih stručnjaka, kazavši da su i oni zaključili da su ciljane mjere očito dobro kalibrirane prema onima na koje se odnose. Posebno je naveo oporezivanje prekomjernog profita, što ide u korist građana, a čime će, naglasio je, biti obuhvaćene sve financijske institucije i sva velika trgovačka društva.

„Zbog toga su oporbene kritike, putujući cirkusi i road show po Hrvatskoj bezidejni i licemjerni, a neovisni stručnjaci i svi govore da su mjere donesene u pravom trenutku kako bi se zaštitio napredak hrvatskog gospodarstva”, poručio je Katičić.

Nikola Mažar komentirao je jučerašnji boravak čelnika SDP-a i Možemo! Siniše Hajdaša Dončića i Sandre Benčić u Vukovaru, kazavši da su se na njihovu konferenciju odazvala doslovno dva građana, što, ističe "pokazuje da njihov putujući cirkus s kojim su krenuli, a praktički već i neslavno završili, pokazuje njihovo nesnalaženje u vremenu i prostoru".

Pričati o inflaciji dok se donose najozbiljnije antiinflacijske mjere koje prepoznaju svi stručnjaci i koji u konačnici će i dati svoje rezultate, pokazuje neznanje, poručio je Mažar.

Spomenuo je i korupcijske afere povezane s Možemo!, napomenuvši da ravnatelji jedan za drugim ili priznaju ili daju ostavke, pri čemu se kao kula od karata urušava njihova cjelokupna priča da su bezgrješni i da se njima ne može dogoditi korupcija.

Katičić o Kalmeti: Za komentar treba pričekati pravomoćnu presudu

Na pitanje o presudi Božidaru Kalmeti, Katičić je odgovorio da je riječ o nepravomoćnoj presudi i da bi za komentar trebalo pričekati okončanje postupka.

„Riječ je o dugotrajnom postupku u kojem je bilo raznih obrata, tako da na ovo gledamo kao samo jednu od dionica u sudskom postupku. Svako komentiranje nepravomoćnih presuda, ne znajući činjenice koje se pišu u obrazloženju je teško”, ocijenio je.

Istaknuo je i da je Kalmeta oslobođen drugog dijela optužnog prijedloga, što bi bilo korektno navesti, dodao je, a ne isticati samo jedan dio presude.

„Činjenica je da smo u povijesti hrvatskog pravosuđa imali mnoge presude koje su na kraju završile pravomoćnim odbijanjem svih optužbi, pa nije uslijedila nikakva ni isprika ni popravljanje reputacijske štete kada se unaprijed okrivljavalo i proglašava krivim nekoga za nešto što se, dok se ne donese pravomoćna presuda, ne utvrdi pravomoćnom sudskom presudom”, odgovorio je Katičić na pitanje šteti li to HDZ-u.

Pozvao je na oprez i ne iznošenje nikakvih stavova dok sudska presuda ne postane pravomoćna.