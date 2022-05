Oporbene zastupnice o slučaju trudnice Mirele: Pobačaj mora biti omogućen u svim bolnicama

Država ne funkcionira i nije sposobna zadovoljiti temeljna ljudska prava, poručila je SDP-ova zastupnica i potpredsjednica Sabora, Sabina Glasovac, a nakon što je trudnica Mirela Čavajda izašla u javnost sa svojom mučnom životnom pričom jer se našla pred zidom našeg zdravstvenog sustava.

Mirela je, podsjetimo, u 26. tjednu trudnoće, a prije dva tjedna saznala je najgoru vijest svakog roditelja i trudnice - da dijete koje nosi boluje od malignog tumora na mozgu zbog kojeg će ili umrijeti u njoj ili, ako se rodi, živjeti kao biljka. Liječnici su joj to obznanili i poslali je - kući. Premda šanse za djetetov normalan život ne postoje, a možda je i njezin život u opasnosti, nitko joj nije predložio prekid trudnoće. Dapače, na njeno traženje su joj rekli da je to nakon 10. tjedna protuzakonito i da ode doma čekati da beba umre. Ili da skupi nekoliko tisuća eura i učini to u susjednoj Sloveniji.

U čak četiri zagrebačke bolnice su je u potpunosti šikanirali i lagali joj da pobačaj ne smiju učiniti. Naime, prema zakonu se i nakon 22. tjedna može obaviti medicinski prekid trudnoće ukoliko za to postoje medicinski razlozi. U ovom slučaju postoje.

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka Urša Raukar Gamulin ističe kako tragedija u kojoj se našla ova trudnica pokazuje da zdravstvenog i sustava za zaštitu žena u našoj državi nema.

- Sustav je dužan svakoj ženi osigurati pobačaj, bez obzira na priziv savjesti, jer ovo što se dogodilo je krajnje nehumano i neobazrivo prema toj ženi. Ovo nije jedini slučaj i došao je do javnosti samo zahvaljujući hrabrosti te žene koja je u medijima iznijela svoju tragičnu priču. Mi ni ne znamo koliko je žena upućeno u Sloveniju da riješe svoj problem - rekla je naglasivši kako će se u Saboru svim snagama boriti da se više niti jednoj ženi ne dogodi ovakva tragedija.

Glasovac podsjeća kako je Ustavni sud još 2017. vrlo jasno rekao da se važeći zakon iz 1978. mora osuvremeniti i da ga se mora učiniti provedivim. Vlada po tom pitanju nije učinila ništa i to zbog straha, naglasila je, od gubitka dijela svog biračkog tijela, a žrtvujući na taj način zdravlje i živote žena.

Opozicija, dodala je, nije promatrala sa strane nego je reagirala i 2020. podnijela svoj prijedlog Zakona.

- Vlada se na taj prijedlog nije niti očitovala. Premijer se sakrio u mišju rupu zanemarujući, ne samo pravo na zdravstvenu zaštitu nego ljudsko pravo 51 posto stanovništva RH koje čine žene - istaknula je naglasivši kako je sada vrijeme da Vlada progleda.

Stoga će svoj prijedlog ponovno uputiti u proceduru i prikupiti potpise zastupnika da ga se što prije progura na dnevni red Sabora i to prije ljetne stanke.

- A njime ćemo tražiti da se u svakoj zdravstvenoj ustanovi osigura, bez obzira na priziv savjesti, dovoljan broj liječnika koji ženama mogu pružiti ovu medicinsku uslugu, da se osigura snažnija edukacija i da se mlade ljude educira o spolnom reproduktivnom zdravlju, planiranju obitelji i trudnoće, da se omogući besplatna kontracepcija, kao što je to slučaj u gotovo svim zemljama EU, da se u svim klinikama, koje su ovlaštene za pružanje ove medicinske usluge, osigura manje invazivan oblik medicinskog prekida trudnoće, a to je medikamentozni pobačaj - poručila je.

Vlada odluku Ustavnog suda, naglasila je i Katica Glamuzina (Socijaldemokrati), izbjegava kao vrag tamjan.

- I to na štetu sve većeg broja žena, što je nemilosrdno, okrutno, strašno i licemjerno. Tražimo da ministar Beroš dođe u Sabor i objasni zašto već tri godine kasne sa zakonom, zašto priziv savjesti nije reguliran nijednim aktom i zašto pacijentice upućujemo u Sloveniju da za tisuće eura obave zahvat na koji imaju besplatno pravo u svojoj državi - poručila je Glamuzina, koja skrivanje liječnika iza priziva savjesti ocjenjuje jadnim i kukavičkim.

- Ali ne diram pravo nekoga da se na to poziva, u redu, ali država ima obavezu bez obzira na to svakoj ženi osigurati dostupnu zdravstvenu uslugu, koja joj je zakonom garantirana. Mora. Ako u jednoj bolnici rade svi ginekolozi s prizivom savjesti, neka izvole zaposliti nekoga tko se ne poziva to jer u protivnom svojim građankama uskraćuju njihova zakonom definirana prava - rekla je.

Zastupnica Centra, Dalija Orešković, obrušila se na državu koja ovoj istraumatiziranoj ženi, koja prolazi nezamislivu bol i tugu, ne želi pomoć zbog čega po pomoć mora u drugu državu.

- Ne odlazi ona u Sloveniju da tamo ostvari pravo na pobačaj, ona odlazi u drugu državu po državu, jer su u njenoj građani, a posebno sve ranjive skupine, među njima vrlo često i žene, ponižene. Ovo je pitanje ima li ovdje za građane države, pravde i prava ili će to tražiti u drugim državama - naglasila je.

Na isto ukazuje i predsjednica Radničke fronte, Katarina Peović.

- Izboreno pravo, podrška znanstvene zajednice, podrška zakonodavstva ženama da osiguraju svoje zdravlje i imaju pravo raspolagati svojim tijelom, izgleda da je kratko povijesno trajala. Pravo na priziv savjesti pojavljuje se kao ugrožavanje prava na zdravstvenu zaštitu. Ovdje ćemo se svim sredstvima boriti da tu temu dignemo na višu razinu i da ju stavimo u javni prostor, samo borba muškaraca i žena po ovom pitanju može nas opet vratiti u onu situaciju izborenih ženskih prava - rekla je.

