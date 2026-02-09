Oprez na cestama: Gužva na zagrebačkoj obilaznici, prometna nesreća kod Lučkog

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) pojačan je promet, a između čvorova Lučko i Buzin, u smjeru Lipovca zbog prometne nesreće vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK ) u ponedjeljak ujutro uz upozorenje i na životinje na autocestama A3 i A1.

Na autocesti A3 je životinja kod čvora Popovača i vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat, a na A1 životinja je između čvora Split i čvora Bisko te se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, a ponegdje ima i magle, napominje HAK uz upozorenje na moguće odrone te savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.