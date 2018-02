U Delnicama 86 cm snijega, u Karlovcu 25, u Zagrebu 15 cm

Snijeg je noćas padao diljem zemlje, a tijekom dana će biti pretežno oblačno, povremeno s oborinom, javlja DHMZ. Na Jadranu će padati kiša, u Dalmaciji mjestimice i obilnija uz moguću grmljavinu. Na kopnu većinom susnježica i snijeg, uz stvaranje novog snježnog pokrivača, osobito u gorskim krajevima. Moguća je i kiša koja se smrzava na tlu, ponajprije ujutro u gorskim predjelima i Slavoniji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u Dalmaciji jako i olujno jugo, poslijepodne u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, prijepodne na udare i olujna. Najviša dnevna temperatura će biti između -1 i 3, u istočnim krajevima i na Jadranu uglavnom između 7 i 13 °C.

Prema podacima DHMZ-a od 7 sati ujutro, u Delnicama ima 86 cm snijega, u Ogulinu 58, Gospiću 52 cm, Otočcu 53, Slunju 47, na Plitvičkim jezerima 57, u Karlovcu 25 cm, dok je u Zagrebu izmjereno 10 cm u Maksimiru, te 15 cm na aerodromu.

Na Zavižanu, pak, ima 178 cm snijega. Najmanje snijega palo je na istoku Hrvatske, pa je u Daruvaru, Slatini i Osijeku pao jedan centimetar snijega, dok su u Slavonskom Brodu izmjerena dva centimetra.

Zimski uvjeti na cestama

Tijekom protekle noći u Gospiću je palo 35 centimetara novog snijega pa njegova visina sada prelazi 50 centimetara, a na svim cestama kroz Liku promet teče otežano.

Na svim državnim cestama, kao i na dijelu autoceste kroz Liku, prema informacijama iz Policijske uprave ličko-senjske, na snazi su zimski uvjeti, a promet teče otežano.

Obilan snijeg zatrpao je i brojne lokalne ceste do udaljenijih naselja i podvelebitskih sela pa jutros kasni opskrba živežnim namirnicama.

Kašnjenja su bilježili i autobusi u međugradskom prometu.

Komunalci i zimska služba u Gospiću angažirali su svu raspoloživu mehanizaciju u čišćenju i odvozu snijega.

Na Plitvičkim Jezerima i na lovinačkom području visina snježnog pokrivača prelazi 60 centimetara pa se za vikend očekuje veći broj posjetitelja i skijaša na tom području.

Vrijeme u četvrtak

U četvrtak će u unutrašnjosti zemlje biti pretežno, a na Jadranu promjenljivo oblačno. Povremeno slabe oborine, na Jadranu kiša, a u unutrašnjosti susnježica i snijeg. Poslijepodne na sjeverozapadu moguće djelomično razvedravanje. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, u početku na jugu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između -3 i 2, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna od 0 do 5, na Jadranu između 9 i 12 °C.