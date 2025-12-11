Obavijesti

News

Komentari 0
POKUŠAJI PREVARE

Oprez, ne nasjedajte: MUP upozorava na lažne mailove

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Oprez, ne nasjedajte: MUP upozorava na lažne mailove
Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION

Između ostalog, primateljima lažnih poruka prijeti se izdavanjem naloga za uhićenje zbog seksualnih prijestupa te slanjem osobnih podataka medijima

Ravnateljstvo policije upozorilo je da je na brojne adrese elektroničke pošte u Hrvatskoj stigla lažna poruka u kojoj se nepoznate osobe, u cilju prevare, predstavljaju kao visoki policijski dužnosnici, a takve poruke je potrebno obrisati i na njih ne odgovarati. Kako je pojasnilo Ravnateljstvo policije, nepoznate osobe se u lažnoj poruci predstavljaju kao načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac i ravnatelj Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Dalibor Jurić te navode kako je primatelj poruke osumnjičen za više različitih kaznenih djela i traže od primatelja da odgovori na poruku.

Između ostalog, primateljima lažnih poruka prijeti se izdavanjem naloga za uhićenje zbog seksualnih prijestupa te slanjem osobnih podataka medijima.

OGLASILA SE POLICIJA Gospođa (70) iz Slavonije htjela trgovati kriptovalutama: Prevarena za skoro 30.000 €...
Gospođa (70) iz Slavonije htjela trgovati kriptovalutama: Prevarena za skoro 30.000 €...

Ravnateljstvo policije ističe kako se radi o tzv. phishing kampanji odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati.

U Ravnateljstvu policije podsjećaju građane kako više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara, kako se zaštititi te gdje mogu prijaviti kazneno djelo mogu pronaći na internetskim stranicama policije, kao i na YouTube kanalu MUP-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Joca Amsterdam izašao nakon 15 godina zatvora na slobodu
UVAŽILI MU ŽALBU

Joca Amsterdam izašao nakon 15 godina zatvora na slobodu

Sud smatra da je Jocić stekao sve zakonske uvjete za otpust. Prema izvješćima iz zatvora, smatra se da je on ostvario 'maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025