STANJE NA CESTAMA

Oprez! Ograničenja prometa na Jadranu zbog jakog vjetra

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Posedarje: Zatvorena autocesta između čvorova Sveti Rok i Posedarje | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a povremeni zastoji mogući su na gradskim prometnicama i na dionicama gdje traju radovi

Zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici (DC553) promet je dopušten samo za osobna vozila.

Na državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) i dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a na dionicama Novi Vinodolski-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a povremeni zastoji mogući su na gradskim prometnicama i na dionicama gdje traju radovi. Vozačima se savjetuje povećan oprez i prilagodba brzine uvjetima na cesti.

Zbog pojačanog prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje:

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok

na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka

Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu i Dubrovniku.

Prometna nesreća na A2, vozi se jednim trakom. Srna na A1

Prekid prometa zbog radova na autocestama:

A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zabok zatvoren je izlazni krak iz smjera Zagreba

A7 Rijeka-Rupa-Žuta Lokva od danas (17.rujna) u 07:00 zatvara se krak čvora Orehovica iz smjera Križišća u smjeru Zagreba

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići večeras (17./18. rujna) od 22:00 do 04:00 ujutro bit će prekinut promet između čvorova Vrgorac i Ploče u oba smjera.

Na graničnim prijelazima povremeno se stvaraju duža čekanja, osobito za teretna vozila na GP Županja, Svilaj, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik.

