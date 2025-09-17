Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a povremeni zastoji mogući su na gradskim prometnicama i na dionicama gdje traju radovi
Oprez! Ograničenja prometa na Jadranu zbog jakog vjetra
Zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici (DC553) promet je dopušten samo za osobna vozila.
Na državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) i dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a na dionicama Novi Vinodolski-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).
Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a povremeni zastoji mogući su na gradskim prometnicama i na dionicama gdje traju radovi. Vozačima se savjetuje povećan oprez i prilagodba brzine uvjetima na cesti.
Zbog pojačanog prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje:
na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok
na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka
Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu i Dubrovniku.
Prekid prometa zbog radova na autocestama:
A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zabok zatvoren je izlazni krak iz smjera Zagreba
A7 Rijeka-Rupa-Žuta Lokva od danas (17.rujna) u 07:00 zatvara se krak čvora Orehovica iz smjera Križišća u smjeru Zagreba
A1 Zagreb-Ploče-Karamatići večeras (17./18. rujna) od 22:00 do 04:00 ujutro bit će prekinut promet između čvorova Vrgorac i Ploče u oba smjera.
Na graničnim prijelazima povremeno se stvaraju duža čekanja, osobito za teretna vozila na GP Županja, Svilaj, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+