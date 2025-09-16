Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Prometna nesreća na A2, vozi se jednim trakom. Srna na A1

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Prometna nesreća na A2, vozi se jednim trakom. Srna na A1
Foto: HAK

Na graničnim prijelazima očekuje se pojačan promet teretnih vozila, osobito na GP Županja, Svilaj, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik, uz moguća višesatna čekanja

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a kolone i zastoji na dionicama gdje traju radovi, javlja HAK.

Najveće gužve i vožnja u koloni uz povremene zastoje očekuju se:

- Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko prema Lipovcu te između Otoka Svibovskog i čvora Kosnica prema Bregani.

- Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok prema Zagrebu.

- Na Jadranskoj magistrali (DC8) iz smjera Solina i Podstrane prema Splitu.

Izvanredne situacije:

životinja (srna) na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 (58.km). Ograničenje brzine je 80 km/h

zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvora Zabok i naplate Mokrice vozi se jednim trakom

zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 kod mjesta Kapela Korenička, vozi se usporeno jednim trakom.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog radova na čvoru Zabok zatvoren je izlazni krak iz smjera Zagreba u smjeru Maclja (Zaboka).

Zbog snimanje filma tijekom dana zaustavljat će se promet u kraćim vremenskim intervalima na državnoj cesti DC106 Novalja - trajektna luka Žigljen.

STANJE NA CESTAMA HAK: Povećana gustoća prometa na A1 između Zagreba i Karlovca prema moru
HAK: Povećana gustoća prometa na A1 između Zagreba i Karlovca prema moru

Otežano prometovanje i privremene regulacije očekuju se i na brojnim drugim dionicama, uključujući autoceste A1, A2, A3, A4, A6, A7 te Istarski ipsilon. Posebno izdvajamo najavu radova na mostu „Babića most“ između Žute Lokve i Otočca od 17. rujna do 15. studenog, gdje će se promet voditi dvosmjerno jednom kolničkom trakom.

Na graničnim prijelazima očekuje se pojačan promet teretnih vozila, osobito na GP Županja, Svilaj, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik, uz moguća višesatna čekanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025