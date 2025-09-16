Prometna nesreća na A2, vozi se jednim trakom. Srna na A1

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a kolone i zastoji na dionicama gdje traju radovi, javlja HAK.

Najveće gužve i vožnja u koloni uz povremene zastoje očekuju se:

- Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko prema Lipovcu te između Otoka Svibovskog i čvora Kosnica prema Bregani.

- Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok prema Zagrebu.

- Na Jadranskoj magistrali (DC8) iz smjera Solina i Podstrane prema Splitu.

Izvanredne situacije:

životinja (srna) na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 (58.km). Ograničenje brzine je 80 km/h

zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvora Zabok i naplate Mokrice vozi se jednim trakom

zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 kod mjesta Kapela Korenička, vozi se usporeno jednim trakom.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog radova na čvoru Zabok zatvoren je izlazni krak iz smjera Zagreba u smjeru Maclja (Zaboka).

Zbog snimanje filma tijekom dana zaustavljat će se promet u kraćim vremenskim intervalima na državnoj cesti DC106 Novalja - trajektna luka Žigljen.

Otežano prometovanje i privremene regulacije očekuju se i na brojnim drugim dionicama, uključujući autoceste A1, A2, A3, A4, A6, A7 te Istarski ipsilon. Posebno izdvajamo najavu radova na mostu „Babića most“ između Žute Lokve i Otočca od 17. rujna do 15. studenog, gdje će se promet voditi dvosmjerno jednom kolničkom trakom.

Na graničnim prijelazima očekuje se pojačan promet teretnih vozila, osobito na GP Županja, Svilaj, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik, uz moguća višesatna čekanja.