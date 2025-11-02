Obavijesti

Oprezno! Kod Jankomirskog mosta auto na krovu. Druga nesreća u sat vremena...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Oprezno! Kod Jankomirskog mosta auto na krovu. Druga nesreća u sat vremena...
Foto: Čitatelj 24sata

Također, kod Jankomirskog mosta bio je zastoj prometa i oko 16.45 sati, kada je policija zaprimila dojavu da je kamion ponovno zapeo ispod nadvožnjaka

Policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći u Zagrebu kod Jankomirskog mosta u 17.55 sati u nedjelju. U nesreći su sudjelovala dva auta, a jedan je završio na krovu. Prema trenutnim informacijama, nitko nije ozlijeđen i nastala je samo materijalna šteta.

Međutim, očevid još uvijek traje, a poslije njega će biti dostupno više informacija. Moguće je da će netko zatražiti liječničku pomoć, kazali su nam iz zagrebačke policije.

Prometna nesreća u Zagrebu 00:17
Prometna nesreća u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
NAPALI GA I ISTUKLI Dva mladića od 18 i 19 godina teško ozlijedili 26-godišnjaka ispred kafića u Koprivnici
Dva mladića od 18 i 19 godina teško ozlijedili 26-godišnjaka ispred kafića u Koprivnici

- Prolazili smo i vidjeli auto na krovu, stvara se kolona. Vidimo tu i policiju i hitnu - priča nam čitatelj.

Također, kod Jankomirskog mosta bio je zastoj prometa i oko 16.45 sati isti dan, kada je policija zaprimila dojavu da je kamion ponovno zapeo ispod nadvožnjaka. Nastala je materijalna šteta, a u manje od sat vremena promet se vratio u normalu, potvrdila nam je zagrebačka policija.

