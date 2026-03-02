Obavijesti

DVOJE OZLIJEĐENIH

DVOJE OZLIJEĐENIH

Opsadno stanje u Edinburghu: Ulicom šetao s dva krvava noža zatim se zabarikadirao u stan

Opsadno stanje u Edinburghu: Ulicom šetao s dva krvava noža zatim se zabarikadirao u stan
Dvoje ozlijeđenih u napadu, specijalci okružili zgradu, stanari u strahu

Prava drama odigrala se u ponedjeljak u četvrti Calder u Edinburghu, gdje je policija satima bila u napetom okršaju s muškarcem koji je viđen kako nosi dva velika noža, javlja The Scottish Sun. Nakon dojave oko 8.25 sati, na Calder Gardens stigli su naoružani policajci i specijalne jedinice. Prostor ispred stambene zgrade Cobbinshaw House ograđen je, a osumnjičeni se zatvorio u stan. Prema dostupnim informacijama, prije nego što se povukao u zgradu, muškarac je napao više osoba. Dvije su ozlijeđene i prevezene u Kraljevsku bolnicu u Edinburghu, a spominje se i treća ozlijeđena osoba, iako detalji nisu potvrđeni.

Stanari tvrde da je razbio lokalnu trgovinu i da su noževi koje je imao bili natopljeni krvlju. Jedan od susjeda čak je potrčao prema njemu s metalnom šipkom nakon što je primijetio da su mu dva noža zalijepljena za ruke. William Ramsay, koji živi u blizini, rekao je:

'Razbio je lokalnu trgovinu, moguće je da je izbo dvije osobe, ali to nije potvrđeno. Naoružana policija i psi su ovdje već oko dva sata.'

Pokušao ući u školu i vrtić

Incident se dogodio u blizini više škola.

Prema riječima jedne stanovnice, Abigail Clegg, muškarac je 'pokušao ući u školu, vrtić' prije nego što je otjeran.

- Zatim je ušao u trgovinu. Uništio je trgovinu, unutra je nered - rekla je.

Zbog situacije su škole i centri za rani odgoj u okolici zatvoreni prema savjetu Policije Škotske. Gradske vlasti potvrdile su da su svi objekti Vijeća u blizini privremeno zatvoreni, dok traje policijska akcija.

Kafić zatvoren, kvart u šoku

Muškarac je viđen i iza lokalnog kafića Brunch između 8 i 8.30 sati. Zaposlenici su, u strahu za vlastitu sigurnost, nakratko zatvorili lokal. Na snimkama s mjesta događaja vidi se kako osumnjičeni stoji na prozoru stana i smiješi se dok ispod zgrade traje policijska opsada. Oko stotinu ljudi okupilo se ispred zgrade, a neki su mu dovikivali.

- Raniji događaj u području Caldera u Edinburghu sada je pod kontrolom i ne smatra se da postoji širi rizik za javnost. Incident se ne tretira kao teroristički čin. Policija je zaprimila dojavu o muškarcu s hladnim oružjem u Calder Gardensu oko 8.25 sati. Specijalizirane snage, uključujući naoružane policajce, nalaze se u obližnjem objektu i istraga je u tijeku. Dvije osobe su ozlijeđene i prevezene u Kraljevsku bolnicu u Edinburghu. Razumijem da je ovo uznemirujući događaj za lokalnu zajednicu. Želim uvjeriti javnost da će policajci ostati u području dok traje istraga. Svatko s informacijama ili zabrinutostima može se obratiti policiji ili nazvati 101 - poručio je glavni inspektor Scott Kennedy.

Škotska hitna pomoć potvrdila je da su na teren poslali tri vozila hitne pomoći te da su dvoje ozlijeđenih prevezli u bolnicu.

