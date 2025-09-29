Obavijesti

MOLDAVCI IZABRALI EUROPSKI PUT

Optužbe iz Kremlja: 'Stotinama tisuća Moldavaca je uskraćena mogućnost da glasaju u Rusiji'

Piše hina,
Optužbe iz Kremlja: 'Stotinama tisuća Moldavaca je uskraćena mogućnost da glasaju u Rusiji'
Moldavska vladajuća proeuropska stranka pobijedila je na parlamentarnim izborima

Kremlj je u ponedjeljak optužio moldavske vlasti da su spriječile stotine tisuća Moldavaca koji žive u Rusiji da glasaju na parlamentarnim izborima pošto su mnogobrojnoj dijaspori bila dostupna samo dva birališta.

- Iz onoga što vidimo i znamo, možemo potvrditi da je stotinama tisuća Moldavaca uskraćena mogućnost da glasaju u Ruskoj Federaciji jer su im bila otvorena samo dva biračka mjesta. To je, naravno, bilo nedovoljno i nije omogućeno svima da glasaju - rekao je Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, prenijela je novinska agencija RIA Novosti.

Moldavska vladajuća proeuropska stranka pobijedila je na parlamentarnim izborima. Stranka akcije i solidarnosti (PAS), na vlasti od 2021., osvojila je 50,2 posto glasova, a proruski Domoljubni blok 24,2 posto, prema rezultatima koje je Središnje izborno povjerenstvo objavilo na svojoj web stranici.

Prema projekcijama, PAS će zadržati apsolutnu većinu s 55 od ukupno 101 mjesta u parlamentu. 

Na pitanje priznaje li Moskva rezultate izbora u bivšoj sovjetskoj republici, Peskov je odgovorio da su neki moldavski političari ukazali na nepravilnosti.

- Prvo, Moldavci bi vjerojatno sami trebali to razriješiti. Koliko znamo, neke političke snage izražavaju svoje neslaganje. Govore o mogućim kršenjima izbornih pravila - rekao je Peskov.

Ruski vladini dužnosnici kažu da u Rusiji živi oko 500.000 Moldavaca. 

Prema moldavskim vlastima, u Rusiji je glasalo tek nešto više od 4.000 Moldavaca, od čega oko dvije trećine za glavni proruski blok. Nasuprot tome, više od 38.000 Moldavaca glasalo je u Njemačkoj na dostupnih 36 biračkih mjesta, a većinom u znak podrške vladajućoj stranci.

