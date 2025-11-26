Optuženi ratni zločinac Travica žali se jer su odbili svjedoka, nije bio spreman dati obranu

Iako se očekivalo da će novo sudsko ročište optuženom ratnom zločincu Željku Travici na Županijskom sudu u Osijeku konačno ući u završnicu iskazivanjem obrane optuženog, to se nije dogodilo. Travicu se tereti da je kao pripadnik teritorijalne obrane u Ceriću i Mirkovcima, 2. listopada 1991. godine, brutalno zlostavljao i ubijao hrvatske branitelje, točnije njih osam, o čemu je većina i posvjedočila na osječkom sudu. Među njima su bili Zoran Šorli, Ivan Kopčić te Željko Uglješić, trojica pripadnika HOS-a koji su preživjele ubojstva branitelja kod tzv. Crvene kuće u Ceriću.

Otkako je uhićen, prošle godine u Francuskoj koja ga je izručila Hrvatskoj, Travica aktivno sudjeluje u svojoj obrani tvrdeći da nije kriv za djela koja mu se stavljaju na teret. U više navrata suđenje se komplicirano neočekivanim svjedočenjima i dokazima, a to se dogodilo i ovaj puta kada je obrana, još jednom, sudu ponudila nove dokaze o nedužnosti optuženog Travice. Ovoga puta je sudu predan iskaz Milovana Tešića, jednog od ratnih zapovjednika srpske Teritorijalne obrane Mirkovci koji živi u Srbiji, ali je pristao dati ovjerenu izjavu kod bilježnika da Travica nije kriv za djela za kojega se tereti. U tom iskazu Tešić sam za sebe govori da je vodio napade na Cerić, da je pucao zoljom po kućama i privodio zatočenike te da je spreman svjedočiti video linkom na osječkom sudu, kao i dati dokumentaciju kojom to sve potvrđuje.

- Izjava sadrži imena svih ljudi u zapovjednoj strukturi, navode se koje su osobe bile zadužene za što, kako je izgledao napad na Cerić, ali navodi se i uloga Željka Travice u svemu tome. Radi se o svjedoku koji tim iskazom i sam sebe inkriminira, kao i sve druge koje spominje, ali je unatoč tome spreman sve to iznijeti. Obzirom da je u poznim godinama, ovo je možda jedina prilika da hrvatsko tužiteljstvo sve to sazna - istaknuo je optuženikov branitelj Dražen Srb.

Tužiteljstvo se usprotivilo novim dokaznim prijedlozima smatrajući da u izjavi Tešića nema informacija koje su drugačije u odnosu na ono što je već utvrđeno na suđenju.

- Sve smo navode svjedoka koji Travicu oslobađaju krivnje provjerili i utvrdili da oni ne odgovaraju istini. Saslušanje novih svjedoka samo će produžiti suđenje, a oni su nebitni - rekao je tužitelj i izazvao revolt optuženog Travice.

- Pronašli smo ljude koji su bili tamo, čovjeka koji je ranjen tamo i ima saznanja o napadu na crvenu kuću, sve ih predlažemo kao svjedoke, a vi ne dozvoljavate njihovo saslušanje - prokomentirao je Travica odluku suca Davora Mitrovića da sudsko vijeće odbija nove dokazne prijedloge jer smatra da se tim saslušanjem ne bi došlo do novih saznanja.

Kako je time okončan dokazni postupak sudac je pitao Travicu da li je spreman iznijeti svoju obranu, no on je rekao da nije i da traži određeno vrijeme za pripremu, zbog čega je okončanje ovoga suđenja još jednom prolongirano.

Da podsjetimo, suđenje Željku Travici izazvalo je i jedan nesvakidašnji događaj jer je tijekom saslušanja video linkom jednog od pripadnika TO Mirkovci, Nebojše Veselinovića, javnost doznala da je za neka ubojstva hrvatskih policajaca i branitelja kriva osoba koja i danas živi neometano i nekažnjeno u Vinkovcima. Odmah nakon toga iskaza, ta je osoba pobjegla iz Hrvatske.