Optužili su dvojicu Zadrana: Bacili bombe u dvorište policije

Dva Zadranina (47 i 56 godina) odgovarat će zbog bacanja eksplozivne naprave na zadarsku policiju u dva navrata. Ovih dana protiv njih podignuta je optužnica zbog općeopasne radnje i nedozvoljene izrade eksplozivnih tvari. Tereti ih se da je 56-godišnjak nagovarao, a 47-godišnjak bacio eksploziv u dvorište policije najprije lanjskog prosinca, a onda ponovo 16. travnja. Navodno je riječ o pripadnicima narkomansko-dilerskog miljea koji su umislili da će tako zastrašiti policiju, jer im je na zadarskim sudovima u tijeku nekoliko suđenja zbog droge. Drugu eksplozivnu napravu bacili su pod prozor Odjela za droge u vrijeme kad su policajci trebali svjedočiti protiv njih na sudu, kažu u policiji.

- Prvookrivljeniku se stavlja na teret da je 5. prosinca 2017. oko ponoć i 40 sati u Zadru, nakon što je prethodno drugookrivljenik zatražio od njega, a zatim ga i nagovorio da baci bombu u dvorište policijske uprave pješice došao do vanjske ograde policijske uprave, te iako svjestan da bacanjem ručne bombe u dvorište može ugroziti život i tjelesni integritet policijskih službenika, bacio u dvorište ručnu bombu M-75 koja je pala u neposrednu blizinu ulaza u prostorije pritvorske jedinice policijske postaje. Uslijed eksplozije bombe popucala su stakla i oštećena je fasada zgrade, a do ozljeđivanja policijskih službenika nije došlo. Prvookrivljenika se tereti da je ponovno 16. travnja 2018. oko 2.30 sati, na nagovor 56-godišnjaka, u dvorište policijske uprave bacio eksplozivnu napravu koja se sastojala od 200 grama TNT-a s detonatorskom kapislom, pri čemu nije došlo do ozljeđivanja policijskih službenika - stoji u optužnici.

Kod 47-godišnjaka su policajci u obiteljskoj kući našli četiri ručne bombe, 376 komada streljiva te tromblonski nastavak za automatsku pušku, dok je 56-godišnjak u svojoj obiteljskoj kući i u kući svog oca neovlašteno posjedovao dva sporogoruća štapina, dvije detonatorske kapisle i tri i pol kilograma poljoprivrednog eksploziva.