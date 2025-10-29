Obavijesti

News

Komentari 1
PRIJETI MU 15 GODINA

Optužili vozača koji je Teslom u Splitu jurio skoro 140 na sat i usmrtio pješakinju na križanju

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Optužili vozača koji je Teslom u Splitu jurio skoro 140 na sat i usmrtio pješakinju na križanju
Foto: PIXSELL/

Vozač Tesle optužen je za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što je propisana kazna zatvora od tri do 15 godina. U istražnom zatvoru je proveo mjesec dana dok sudac istrage nije ispitao sve predložene svjedoke.

Zbog teške prometne nesreće koja se krajem svibnja dogodila u središtu Splita kada je vozač "Tesle" s gotovo 140 kilometara na sat usmrtio pješakinju na nogostupu Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je podiglo optužnicu protiv 33-godišnjaka.

Vozač Tesle optužen je za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što je propisana kazna zatvora od tri do 15 godina. U istražnom zatvoru je proveo mjesec dana dok sudac istrage nije ispitao sve predložene svjedoke.

TRIPUT VIŠE OD DOZVOLJENOG Dovršili vještačenje! Divljak je Teslom u Splitu jurio 138 km/h pa na križanju usmrtio ženu...
Dovršili vještačenje! Divljak je Teslom u Splitu jurio 138 km/h pa na križanju usmrtio ženu...

Neslužbeno se doznaje da je optužen 33-godišnji Dino Klarić koji je vozeći 138,47 kilometara na sat izgubio nadzor nad automobilom i na nogostupu srušio i na mjestu usmrtio pješakinju Z. M.

Optužnicom mu se na teret među ostalim stavlja da je 28. svibnja oko 18.34 sati vozio nedopuštenom brzinom, a nakon što ga je zanijelo prednjim je kotačima udario prvo u ivičnjak pa u metalnu ogradu, potom u metalni stup i nosač prometnog znaka.

Naposljetku je udario u sustav javnih bicikala koji su se nalazili na nogostupu pa potom i u pješakinju koja nije uspjela pobjeći. Osim izgubljenog života nastala je i velika materijalna šteta jer je u desnoj prometnoj traci oštećeno pet automobila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'
HEROJ OBRANE

Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'

Jean-Michel Nicolier rođen je 1. srpnja 1966. Bio je legenda obrane Vukovara. Teško ranjen završio je u bolnici odakle su ga četnici i JNA odveli, mučili i pogubili. Obitelj je od 21. studenog 1991. tragala za njim
Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
VUKOVARSKI BRANITELJ

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!

Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.
VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'
NAKON 34 GODINE

VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Pored Nicoliera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025