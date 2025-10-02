Orban: Bruxelles traži rat! Žele ubrzati pristupanje Ukrajine

Čelnici EU sastali su se u Kopenhagenu pod pritiskom da ojačaju europsku obranu nakon niza ruskih upada u zračni prostor EU-a, i nekoliko dana nakon što su dronovi ciljali danske zračne luke. Viktor Orban je ponovno odstupio od monolitnog stajališta EU glede rata u Ukrajini.

Rekao je da EU opasno eskalira situaciju i traži rat inzistiranjem da se Ukrajina po ubrzanom postupku primi u Uniju.

Foto: Piroschka Van De Wouw

- Situacija je ozbiljna. Na stolu su otvoreni prijedlozi koji podržavaju rat. Žele prenijeti sredstva EU-a Ukrajini. Pokušavaju ubrzati pristupanje Ukrajine svim mogućim pravnim trikovima. Žele financirati isporuke oružja. Svi ti prijedlozi jasno pokazuju da bruxelleska elita želi rat - rekao je mađarski premijer.

Ponovio je da njegova nacija želi mir, a ne eskalaciju, ali za to će mu trebati pomoć.

- Čvrsto ću se držati mađarskog stajališta, ali ovaj summit također dokazuje da će nadolazeći mjeseci biti obilježeni prijetnjom rata. Trebat ćemo podršku cijele naše političke zajednice i svakog Mađara koji žudi za mirom - rekao je Orban.

Politico je objavio pet najvažnijih zaključaka koji se mogu donijeti nakon sastančenja EU lidera u danskoj prijestolnici.

1. Zamrznuta imovina

Zemlje EU nisu bile spremne podržati plan Europske komisije o korištenju zamrznute ruske imovine za financiranje zajma Ukrajini. Komisija želi ponuditi Ukrajini zajam od 140 milijardi eura, zamjenjujući sankcionirani ruski novac iz dospjele imovine za prilagođeni ugovor o dugu s Euroclearom, belgijskom financijskom institucijom koja čuva depozite. Dužnosnici EU-a to vide kao pametno rješenje kako bi se izbjegla njihova eksproprijacija, što bi moglo kršiti međunarodno pravo.

Foto: Thomas Traasdahl

Jedan od razloga zašto dogovor nije postignut u Kopenhagenu jest taj što neke zemlje, posebno Belgiju, treba uvjeriti da je plan pravno ispravan. Belgijski premijer Bart De Wever bio je najoprezniji, jer bi njegova zemlja snosila najveći teret bilo kakvih ruskih pravnih postupaka.

2. Obrana

EU još uvijek treba razraditi detalje takozvanog zida dronova, o kojem u srijedu nije postignut dogovor. To će biti „sustav protiv dronova koji je sposoban brzo otkriti, presresti i, naravno, ako je potrebno, neutralizirati“, rekla je von der Leyen.

Europski teškaši Francuska i Njemačka izrazili su skepticizam prema zidu za zaštitu od dronova kojim bi upravljala Komisija, dok južne zemlje zagovaraju širi koncept koji će također zaštititi njihove granice.

3. Merzov neuspjeh

Njemački kancelar Friedrich Merz otišao je na summit želeći razgovarati o konkurentnosti i nije uspio.

- Imat ćemo dvije glavne teme za raspravu: prvo, konkurentnost europske industrije i visoka, previsoka razina regulacije u Europi. Drugo, nažalost, morat ćemo ponovno razgovarati o ratu protiv Ukrajine - rekao je Merz novinarima po dolasku u Kopenhagen.

4. Kraljevska večera

Završetak summita u Kopenhagenu diktirao je poziv na večeru. Danska kraljevska obitelj pozvala je čelnike EU na večeru točno u 19 sati.

To imenovanje dodatno je opteretilo rok. No, sjednica o sigurnosti i obrani trajala je četiri sata, dvostruko duže od planiranog, jer su čelnici išli dalje od svojih unaprijed napisanih tema za govor i slobodnih odgovora. Costa, koji je predsjedavao sastankom, nije se usudio isključiti mikrofon s obzirom na osjetljivost razgovora, rekao je dužnosnik EU-a, koji je zanijekao da su razgovori trajali dulje zbog neslaganja među čelnicima.

Vođe su na kraju stigle na večeru na vrijeme. Samo su se von der Leyen, Costa i Fredriksen vratili na mjesto održavanja summita kako bi dali izjavu novinarima.

5. Nema ulaska preko reda

Costina ideja o ubrzanju procesa pridruživanja Ukrajine EU nije uspjela. I to nije bilo iznenađenje. Costa je predložio promjenu pravila EU-a kako bi formalni pregovori o pristupanju mogli započeti uz podršku kvalificirane većine čelnika, umjesto da se zahtijeva jednoglasna suglasnost. To nije bilo moguće za mađarskog premijera, koji je čelnik EU-a najbliži ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. No, i druge zemlje, uključujući Francusku, Nizozemsku i Grčku, bile su protiv i dopustile su da prijedlog propadne.