Trumpov državni tajnik hvalio je Orbana u Budimpešti: 'Trump je predan Orbanovom uspjehu...'

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u ponedjeljak da je predsjednik Donald Trump predan uspjehu mađarskog premijera Viktora Orbana te poručio da je njegovo vodstvo ključno za američke nacionalne interese, nudeći snažnu američku podršku nacionalističkom vođi koji se suočava s izborima u travnju.

Na zajedničkoj konferenciji za medije s Orbanom u Budimpešti, Rubio je rekao da odnosi SAD-a s Mađarskom ulaze u "zlatno doba", ali se čini da to uvjetuje nastavkom Orbanovog vodstva.

"Predsjednik Trump duboko je predan vašem uspjehu zato što je vaš uspjeh naš uspjeh", rekao je Rubio. "Želimo da ova zemlja napreduje. To je u našem nacionalnom interesu, posebno dok ste premijer i vođa ove zemlje", poručio je Rubio.

Američki državni tajnik, također i Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost, bio je na drugoj dionici dvodnevne turneje po srednjoj Europi i posjetio Slovačku i Mađarsku, čiji konzervativni čelnici imaju tople veze s Trumpom i kritiziraju Europsku uniju.

Što će se dogoditi u Mađarskoj nakon parlamentarnih izbora u travnju ovisi o biračima, rekao je Rubio nakon sastanka s mađarskim premijerom.

Orban će se na parlamentarnim izborima 12. travnja suočiti s najvećom konkurencijom otkako je njegova stranka Fidesz došla na vlast uvjerljivom pobjedom 2010. godine.

Izbori će imati velike implikacije za Europu i njezino jačanje konzervativnih i krajnje desnih političkih pokreta.

Orban, već dugo jedan od Trumpovih najbližih saveznika u Europi, često se sukobljavao s Europskom unijom o nizu pitanja, a istovremeno održavao srdačne veze s Rusijom i kritizirao Ukrajinu.

Mnogi na američkoj ekstremnoj desnici smatraju Orbana uzorom za Trumpovu oštru imigracijsku politiku i podršku kršćanskom konzervativizmu.