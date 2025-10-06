Orban: Europska unija se raspada. Ne treba nam euro

U intervjuu za YouTube kanal EconomX, premijer Viktor Orbán naglasio je da Mađarska ulazi u novu gospodarsku fazu, potaknutu nacionalnim inovacijama i strateškom podrškom domaćim poduzećima. Predstavio je viziju usmjerenu na smanjenje poreza, poticanje poduzetništva i jačanje uloge mađarskih tvrtki u gospodarskom rastu.

- Mađarska ne bi trebala usvojiti euro kao valutu jer se Europska unija "raspada", a Mađarska ne bi trebala još čvršće vezivati svoju sudbinu uz Uniju - izjavio je mađarski premijer u ponedjeljak. Na vlasti od 2010. godine, Viktor Orbán postao je sve glasniji kritičar Europske unije, koja je suspendirala više milijardi eura sredstava za Mađarsku zbog reformi vladavine prava koje provodi ovaj nacionalistički čelnik.

Orban je tradicionalno stameni kritičar brojnih EU politika kao što su masovne imigracije, bezrezervna podrška Ukrajini u ratu s Rusijom i sankcije Moskvi koje su u energetskom smislu pogodile i samu Uniju.