Obavijesti

News

Komentari 0
SVE PO STAROM

Orban: Europska unija se raspada. Ne treba nam euro

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Orban: Europska unija se raspada. Ne treba nam euro
Foto: Radovan Stoklasa

Orban je tradicionalno stameni kritičar brojnih EU politika kao što su masovne imigracije, bezrezervna podrška Ukrajini u ratu s Rusijom i sankcije Moskvi koje su u energetskom smislu pogodile i samu Uniju

U intervjuu za YouTube kanal EconomX, premijer Viktor Orbán naglasio je da Mađarska ulazi u novu gospodarsku fazu, potaknutu nacionalnim inovacijama i strateškom podrškom domaćim poduzećima. Predstavio je viziju usmjerenu na smanjenje poreza, poticanje poduzetništva i jačanje uloge mađarskih tvrtki u gospodarskom rastu.

 - Mađarska ne bi trebala usvojiti euro kao valutu jer se Europska unija "raspada", a Mađarska ne bi trebala još čvršće vezivati svoju sudbinu uz Uniju - izjavio je mađarski premijer u ponedjeljak. Na vlasti od 2010. godine, Viktor Orbán postao je sve glasniji kritičar Europske unije, koja je suspendirala više milijardi eura sredstava za Mađarsku zbog reformi vladavine prava koje provodi ovaj nacionalistički čelnik.

SUSRET U KOPENHAGENU Kopenhagen: Plenković i Orban zakopali ratne sjekire
Kopenhagen: Plenković i Orban zakopali ratne sjekire

Orban je tradicionalno stameni kritičar brojnih EU politika kao što su masovne imigracije, bezrezervna podrška Ukrajini u ratu s Rusijom i sankcije Moskvi koje su u energetskom smislu pogodile i samu Uniju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina
KAKO TO?

Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina

NOVI EXPRESS Od postavljanja prvih automata 1992. godine pa sve do danas, KBC Zagreb s tvrtkom Spaz obnavlja ugovore iz godine u godinu, bez otvaranja tržišta i bez stvarne provjere isplativosti.
Snježna lavina zatrpala trojicu Hrvata u Sloveniji: Pronašli su tijela, bila su duboko u snijegu
TRAGEDIJA U ALPAMA

Snježna lavina zatrpala trojicu Hrvata u Sloveniji: Pronašli su tijela, bila su duboko u snijegu

Trojica Hrvata poginula su u snježnoj lavini u slovenskim Alpama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025