Orban je pogriješio s plakatom, šalje lošu poruku o politici EU

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu da je mađarski premijer Viktor Orban pogriješio objavom spornog plakata u kojem optužuje Bruxelles i Georgea Sorosa da ugrožavaju sigurnost Mađarske, no nije rekao treba li ga zbog toga izbaciti iz Europske pučke stranke (EPP).

Na službenoj Facebook stranici mađarske vlade prikazan je poster predsjednika Europske komisije Jeana-Claudea Junckera i američkog milijardera mađarskog porijekla Georgea Sorosa, uz popratni tekst Vi također imate pravo znati što vam Bruxelles priprema.

Orbán is launching a government-funded campaign against Commission President Juncker. Here is the official poster. https://t.co/rAqhwciO0c pic.twitter.com/0EJMEN4syc