Orban ljut: U Mađarsku je došla otvorena tiranija

Otvorena tiranija je došla u Mađarsku zbog postupaka premijera Petera Magyara i stranke Tisza, priopćila je u subotu oporbena stranka Fidesz komentirajući činjenicu da je predsjednik Tamas Sulyok potpisao amandman ustava kojim se okončava njegov mandat.

"Magyar i stranka Tisza su izveli nasilan napad na predsjednika na način neviđen u Europskoj uniji, stavili su ga u nedostojan položaj, pritiskali i konačno svojevoljno uklonili s dužnosti. To je bez presedana u Mađarskoj od najmračnijih diktatura", poručila je stranka Fidesz.

Sulyok je postao žrtvom političkog nasilja Tisze, priopćila je stranka bivšeg premijera Viktora Orbana, dodajući da je Magyar zemlju gurnuo u ustavnu krizu.

"Ako se to može predsjedniku učiniti danas, onda se bilo što može učiniti bilo kome u Mađarskoj sutra."

Parlamentarni klub zastupnika Fidesza će iskoristiti dostupna sredstva kako bi se suprotstavio autokraciji i podržao sve oblike miroljubivog i zakonskog otpora, dodaje se u priopćenju.

Orban je na društvenoj mreži Facebook napisao: "Danas je uklonjena zadnja prepreka. Tiranija više nije prijetnja, već stvarnost."

"Ako se ovo može učiniti predsjedniku republike, onda više nitko nije siguran", upozorio je Orban. "Bože, čuvaj Mađarsku", dodao je.

Predsjednica mađarskog parlamenta Agnes Forsthoffer bit će privremena šefica države dok parlament ne izabere novog predsjednika Mađarske unutar 30 dana, javlja AFP.

Predsjednik u Mađarskoj nema pravo veta kada je riječ o ustavnim reformama.