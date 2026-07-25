Orban ne odustaje: Pozvao stranku na 'nacionalni otpor' protiv svog nasljednika

Bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je u subotu svoju stranku Fidesz na "otpor" protiv "samovoljnog vladanja" svog nasljednika Petera Magyara. U svom prvom značajnijem javnom nastupu od izbornog poraza u travnju, Orban je rekao pristašama u rumunjskom lječilišnom gradiću Baile Tusnad da "Fidesz sada mora djelovati na potpuno drugačiji način i služiti nacionalnom otporu."

U prvim tjednima vlasti Magyar i njegova centristička stranka Poštovanje i sloboda (TISZA), usvojili su ustavne amandmane i zakone koji znatno slabe izglede Orbanove stranke za povratak na vlast. Ubuduće nitko ne smije obnašati dužnost premijera više od dva puta, a nitko ne smije biti zastupnik u parlamentu više od tri puta.

Na temelju početnih istraga državnog odvjetništva prošlog su utorka zaplijenjeni poslužitelji stranke Fidesz zbog sumnje na nezakonito financiranje izborne kampanje.Nova vlada želi eliminirati svu oporbu, rekao je Orban u Baile Tusnadu.

Istovremeno, dodao je, nema kompetencije za vladanje. Već ove jeseni, tvrdi, neće uspjeti prevladati krizu koju će - njegovim riječima - izazvati visoke cijene energije i nestašice. Orban je rekao da njegova stranka tada mora "podupirati skupine i organizacije ljudi koji vole slobodu."

- Fidesz trenutačno ne funkcionira kao stranka, već kao servisni centar, inkubator, rasadnik, ako hoćete - rekao je.

Mjesto održavanja, Baile Tusnad, nalazi se u naselju mađarske etničke zajednice u Rumunjskoj. Orban tamo svako ljeto drži politički govor.