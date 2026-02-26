Već četiri godine radite na tome da Mađarsku uvučete u rat između vaše zemlje i Rusije. Tijekom tog vremena primali ste podršku iz Bruxellesa i osigurali potporu mađarske oporbe, napisao je Orban
Orban objavio otvoreno pismo: Gospodine Zelenski, četiri godine nas želite uvući u rat
U jeku stalnih sukoba i prepucavanja između službene Budimpešte i Kijeva i nakon što je Orban najavio da se oko kritične infrastrukture rasporedi vojska, opet se rasplamsava sukob Orbana i Zelenskog.
Njegov postupak dodatno eskalira spor s Ukrajinom oko prekida rada naftovoda Družba kojim se ruska sirova nafta prevozi u Mađarsku i Slovačku - obje zemlje krive Kijev za dugotrajni prekid opskrbe svojih rafinerija.
Sada je Volodimiru Zelenskom poslao otvoreno pismo u kojem ga je optužio da Mađarsku pokušava uvući u rat s Rusijom.
Gospodine Predsjedniče,
Već četiri godine niste u stanju prihvatiti stav suverene mađarske vlade i mađarskog naroda glede rata između Rusije i Ukrajine.
Već četiri godine radite na tome da Mađarsku uvučete u rat između vaše zemlje i Rusije. Tijekom tog vremena primali ste podršku iz Bruxellesa i osigurali potporu mađarske oporbe.
Također vidimo da vi, Bruxelles i mađarska oporba koordinirate napore kako biste doveli na vlast pro‐ukrajinsku vladu u Mađarskoj.
U posljednjih nekoliko dana blokirali ste naftovod Friendship, koji je ključan za opskrbu Mađarske energijom.
Vaše aktivnosti su protiv interesa Mađarske i ugrožavaju sigurnu i pristupačnu opskrbu energijom za mađarske obitelji.
Stoga vas pozivam da promijenite svoju anti-mađarsku politiku!
Mi, mađarski narod, nismo odgovorni za situaciju u kojoj se nalazi Ukrajina. Simpatiziramo s ukrajinskim narodom, ali ne želimo sudjelovati u ratu. Ne želimo financirati ratne napore i ne želimo plaćati više za energiju.
Pozivam vas da odmah ponovno otvorite naftovod Friendship i suzdržite se od daljnjih napada na energetsku sigurnost Mađarske.
Više poštovanja prema Mađarskoj!
Budimpešta, 26. veljače 2026.
Viktor Orbán
