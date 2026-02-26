Orban objavio otvoreno pismo: Gospodine Zelenski, četiri godine nas želite uvući u rat

U jeku stalnih sukoba i prepucavanja između službene Budimpešte i Kijeva i nakon što je Orban najavio da se oko kritične infrastrukture rasporedi vojska, opet se rasplamsava sukob Orbana i Zelenskog.

Njegov postupak dodatno eskalira spor s Ukrajinom oko prekida rada naftovoda Družba kojim se ruska sirova nafta prevozi u Mađarsku i Slovačku - obje zemlje krive Kijev za dugotrajni prekid opskrbe svojih rafinerija.

Sada je Volodimiru Zelenskom poslao otvoreno pismo u kojem ga je optužio da Mađarsku pokušava uvući u rat s Rusijom.

Gospodine Predsjedniče,

Već četiri godine niste u stanju prihvatiti stav suverene mađarske vlade i mađarskog naroda glede rata između Rusije i Ukrajine.

Već četiri godine radite na tome da Mađarsku uvučete u rat između vaše zemlje i Rusije. Tijekom tog vremena primali ste podršku iz Bruxellesa i osigurali potporu mađarske oporbe.

Također vidimo da vi, Bruxelles i mađarska oporba koordinirate napore kako biste doveli na vlast pro‐ukrajinsku vladu u Mađarskoj.

U posljednjih nekoliko dana blokirali ste naftovod Friendship, koji je ključan za opskrbu Mađarske energijom.

Vaše aktivnosti su protiv interesa Mađarske i ugrožavaju sigurnu i pristupačnu opskrbu energijom za mađarske obitelji.

Stoga vas pozivam da promijenite svoju anti-mađarsku politiku!

Mi, mađarski narod, nismo odgovorni za situaciju u kojoj se nalazi Ukrajina. Simpatiziramo s ukrajinskim narodom, ali ne želimo sudjelovati u ratu. Ne želimo financirati ratne napore i ne želimo plaćati više za energiju.

Pozivam vas da odmah ponovno otvorite naftovod Friendship i suzdržite se od daljnjih napada na energetsku sigurnost Mađarske.

Više poštovanja prema Mađarskoj!

Budimpešta, 26. veljače 2026.

Viktor Orbán