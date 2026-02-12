Orban poručio Zelenskom: 'Na pogrešnom ste putu, Ukrajina ne postavlja uvjete EU-u...'

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je ukrajinskom predsjedniku u četvrtak da zemlje članice postavljaju uvjete za ulazak novih zemalja u EU, a ne zemlje kandidati.

"Predsjedniče, na pogrešnom ste putu. Pristupanje EU-u je proces koji se temelji na zaslugama. Države članice postavljaju uvjete, a ne zemlje kandidatkinje“, rekao je Orban u objavi upućenoj Volodimiru Zelenskom na X -u.

Zelenskij je ranije na X-u napisao da je "važno da Ukrajina učini sve kako bi tehnički bila spremna za pristupanje EU do 2027. Barem glavne korake ćemo ispuniti".

Dodao je kako Ukrajina "želi točan datum" jer će, ako ga ne bude, tu situaciju iskoristiti Rusija.

U drugoj objavi Orban je pojasnio kako smatra da bi pristupanje Ukrajine Europi donijelo rat.

"Zelenskij otvoreno zahtijeva članstvo u EU do 2027. i tretira ga kao jamstvo vojne sigurnosti, dok ukrajinski vojni čelnici upućuju oštre prijetnje Mađarskoj. Pristupanje Ukrajine EU ne bi donijelo mir, već rat Europi", istaknuo je Orban

"Mađarska neće financirati, naoružavati ili legitimizirati prijetnju vlastitoj sigurnosti", kazao je.