Iranski predsjednik pozive na predaju nazvao je 'apsurdnima'

Iranski predsjednik Masud Pezeškian u subotu je odbacio pozive na predaju nazvavši ih 'apsurdnima', tjedan dana nakon što su Izrael i Sjedinjene Države započeli velike napade na iranske vojne i nuklearne objekte i vodstvo. "Nagađanja o mogućoj predaji zemlje su apsurdna, a neprijatelji takve snove mogu odnijeti u grob", rekao je Pezeškian u video poruci emitiranoj na državnoj televiziji.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da više ne želi sklopiti sporazum s Iranom. Umjesto toga, rekao je, situacija mora rezultirati "bezuvjetnom predajom".

Pezeškian je također pozvao svoje sunarodnjake da ostave po strani sve unutarnje razlike i ujedinjeni se suprotstave vanjskim prijetnjama.

"Ako imamo razlike, bolje ih je riješiti među sobom", rekao je.