Obavijesti

News

Komentari 10
DRAG MU JE PUTIN

Orban: Prava prijetnja nam je Europska unija, a ne Rusija

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Orban: Prava prijetnja nam je Europska unija, a ne Rusija
Foto: Prime Minister's Press Office

Samo osam tjedana prije glasanja 12. travnja, Orbán i njegova stranka Fidesz suočavaju se s najozbiljnijim izazovom otkako se desno-populistički vođa vratio na vlast 2010. godine

Admiral

Prava prijetnja s kojom se Mađarska suočava nije Rusija, već Europska unija, izjavio je premijer Viktor Orbán u govoru pred svojim pristašama u subotu, dok njegova nacionalistička stranka pojačava protueuropsku kampanju uoči parlamentarnih izbora.

Samo osam tjedana prije glasanja 12. travnja, Orbán i njegova stranka Fidesz suočavaju se s najozbiljnijim izazovom otkako se desno-populistički vođa vratio na vlast 2010. godine, piše CNN.

Većina neovisnih anketa pokazuje da Fidesz zaostaje za strankom desnog centra Tisza i njezinim čelnikom Péterom Magyarom, iako je Orbán vodio kampanju temeljenu na neutemeljenoj tvrdnji da bi Europska unija poslala Mađare u smrt u susjednoj Ukrajini ako njegova stranka izgubi izbore.

MüNCHEN Plenković se susreo s glavnim Orbanovim protivnikom
Plenković se susreo s glavnim Orbanovim protivnikom

U svom govoru u subotu Orbán je usporedio Europsku uniju s represivnim sovjetskim režimom koji je dominirao Mađarskom više od 40 godina u prošlom stoljeću, te je odbacio uvjerenje mnogih europskih čelnika da ruski predsjednik Vladimir Putin predstavlja prijetnju sigurnosti kontinenta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film
MILJENKO JERGOVIĆ

Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...
SVI BEZOSOVI JADI

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026