Orban: Prava prijetnja nam je Europska unija, a ne Rusija

Prava prijetnja s kojom se Mađarska suočava nije Rusija, već Europska unija, izjavio je premijer Viktor Orbán u govoru pred svojim pristašama u subotu, dok njegova nacionalistička stranka pojačava protueuropsku kampanju uoči parlamentarnih izbora.

Samo osam tjedana prije glasanja 12. travnja, Orbán i njegova stranka Fidesz suočavaju se s najozbiljnijim izazovom otkako se desno-populistički vođa vratio na vlast 2010. godine, piše CNN.

Većina neovisnih anketa pokazuje da Fidesz zaostaje za strankom desnog centra Tisza i njezinim čelnikom Péterom Magyarom, iako je Orbán vodio kampanju temeljenu na neutemeljenoj tvrdnji da bi Europska unija poslala Mađare u smrt u susjednoj Ukrajini ako njegova stranka izgubi izbore.

U svom govoru u subotu Orbán je usporedio Europsku uniju s represivnim sovjetskim režimom koji je dominirao Mađarskom više od 40 godina u prošlom stoljeću, te je odbacio uvjerenje mnogih europskih čelnika da ruski predsjednik Vladimir Putin predstavlja prijetnju sigurnosti kontinenta.