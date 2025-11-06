Obavijesti

POPRAVLJA ŠTETU

Orban putuje u Washington

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mađarski premijer Viktor Orban u četvrtak je najavio svoj posjet Washingtonu kao putovanje kojim će otvoriti „novo poglavlje” u odnosima sa SAD-om koji su patili tijekom mandata prošlog predsjednika Bidena

Donald Trump u petak će ugostiti Orbana u Bijeloj kući. Mađarski premijer u četvrtak je napisao da „putuje u Washington kako bi s predsjednikom Trumpom otvorio novo poglavlje u mađarsko-američkim odnosima”, napisao je na Facebooku. 

Orban je naglasio da je Trumpov povratak u Bijelu kuću otvorio nove prilike za odnose dviju država, prenosi mađarska agencija MTI. 

„Prvih deset mjeseci ove godine predstavljali su inicijalnu fazu u kojima smo popravljali štetu koju su mađarska i mađarsko-američki odnosi pretrpjeli tijekom Bidenove vlade”, napisao je Orban o Trumpovom demokratskom prethodniku. 

IDE NA SASTANAK Orban će tražiti od Donalda Trumpa izuzeće od američkih sankcija za rusku naftu
Orban će tražiti od Donalda Trumpa izuzeće od američkih sankcija za rusku naftu

„Politički motivirane sankcije su nestale, američko financiranje nevladinih organizacija koje su napadale Mađarsku su stale, a mi ponovno možemo putovati u SAD bez viza”, nastavio je mađarski premijer. 

Kao cilj svog posjeta naveo je „uspostavljanje strateškog partnerstva koji uključuje energetsku suradnju, investiciju, suradnju u obrani te rasprave o postratnom krajoliku nakon rusko-ukrajinskog sukoba”.

