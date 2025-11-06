Orban putuje u Washington

Donald Trump u petak će ugostiti Orbana u Bijeloj kući. Mađarski premijer u četvrtak je napisao da „putuje u Washington kako bi s predsjednikom Trumpom otvorio novo poglavlje u mađarsko-američkim odnosima”, napisao je na Facebooku.

Orban je naglasio da je Trumpov povratak u Bijelu kuću otvorio nove prilike za odnose dviju država, prenosi mađarska agencija MTI.

„Prvih deset mjeseci ove godine predstavljali su inicijalnu fazu u kojima smo popravljali štetu koju su mađarska i mađarsko-američki odnosi pretrpjeli tijekom Bidenove vlade”, napisao je Orban o Trumpovom demokratskom prethodniku.

„Politički motivirane sankcije su nestale, američko financiranje nevladinih organizacija koje su napadale Mađarsku su stale, a mi ponovno možemo putovati u SAD bez viza”, nastavio je mađarski premijer.

Kao cilj svog posjeta naveo je „uspostavljanje strateškog partnerstva koji uključuje energetsku suradnju, investiciju, suradnju u obrani te rasprave o postratnom krajoliku nakon rusko-ukrajinskog sukoba”.