Mađarska pritvorila sedam Ukrajinaca s milijunima i zlatom, Ukrajina: 'Pustite ih!'

Ukrajina ​zahtijeva ⁠hitno oslobađanje ⁠svojih državljana ⁠koje je pritvorila Mađarska, a za koje ⁠Ukrajina tvrdi da su zaposlenici štedionice koji su prenosili gotovinu u domovinu, rekao je u petak ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha. Kijev priprema diplomatsko djelovanje, uključujući i na razini Europske unije.

„Ukrajinskim konzulima još uvijek nije dopušten pristup sedmero ukrajinskih državljana koji su uzeti za taoce u Budimpešti. Mađarska strana nije dala nikakvo objašnjenje“, rekao je Sibiha u objavi na X-u.

Mađarska porezna uprava u četvrtak je pritvorila sedam ukrajinskih državljana i dva vozila za prijevoz gotovine te provodi kazneni postupak zbog sumnje na pranje novca, navodi se u izjavi u petak.

Ukrajinski državljani, od kojih je jedan bivši zaposlenik ukrajinskih obavještajnih službi, prevozili su ukupno 40 milijuna dolara, 35 milijuna eura i devet kilograma zlata iz Austrije u Ukrajinu, rekli su.

Ukrajina tvrdi da se radi o sedam zaposlenika državne štedionice Ošadband koji su nosili milijune u gotovini i zlatu iz Austrije, dok je Budimpešta obećala zaustaviti tranzitne pošiljke u ratom razorenu zemlju usred naftnog spora.

Kijev i Budimpešta su u sve žešćem sporu oko kvara na naftovodu Družba, koji opskrbljuje ruskom naftom Mađarsku i Slovačku. One su jedine zemlje EU koje još uvijek uvoze rusku naftu zbog sankcija EU.

"Zapravo, govorimo o tome da Mađarska uzima taoce i krade novac", napisao je Sibiha na X-u.

"Ovo je državni terorizam i reketarenje", optužuje.

Rekao je da je Ukrajina poslala službenu notu u kojoj zahtijeva trenutno puštanje svojih građana i da će zatražiti od Europske unije da "pruži jasnu kvalifikaciju mađarskih nezakonitih postupaka".

Mađarsko ministarstvo vanjskih poslova, policija ni glasnogovornik vlade nisu još odgovorili na zahtjeve za komentar.

Odvojeno, novinska stranica Telex izvijestila je u petak da su mađarske antiterorističke snage pretresle dva vozila za prijevoz novca s ukrajinskim registarskim oznakama na autocesti.

Mađarska i Slovačka optužuju Ukrajinu da namjerno odgađa nastavak protoka nafte oštećenim naftovodom Družba iz političkih razloga. Kijev poriče optužbe, tvrdeći da mu je potrebno vrijeme za sanaciju štete koju je energetskoj infrastrukturi nanio ruski napad dronovima 27. siječnja.

Mađarski premijer Viktor Orban, koji se suočava s ozbiljnim izazovom za svoju 16-godišnju vladavinu na izborima 12. travnja, stavio je veto na nove sankcije Europske unije Moskvi, kao i na ogroman zajam EU za Ukrajinu zbog naftnog spora.

Orban je u petak ponovno optužio Kijev za ucjenu i rekao da će Mađarska upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju dok se protok nafte ne obnovi.

„Zaustavili smo... izvoz dizela u Ukrajinu, još uvijek održavamo izvoz električne energije i zaustavit ćemo tranzitne pošiljke koje prolaze kroz Mađarsku, a koje su važne za Ukrajinu... dok ne dobijemo odobrenje Ukrajine za pošiljke nafte“, rekao je Orban za državni radio.

Nije se osvrnuo na pritvaranje zaposlenika banke.

Agencije prenose da GPS signal pokazuje da su vozila banke sada u blizini zgrade mađarskih sigurnosnih službi u Budimpešti.

„Prijevoz sredstava i dragocjenosti izvršila je Ošadbank u okviru i u skladu s međunarodnim sporazumom s Raiffeisen Bankom, Austrija“, navodi se u priopćenju Ošadbanka.

„Teret je ocarinjen u skladu s međunarodnim pravilima prijevoza i primjenjivim europskim carinskim postupcima.“

Raiffeisen International, kada ga je kontaktirao Reuters, odbio je komentirati to pitanje, pozivajući se na pravila bankarsku tajnu.