Orban tvrdi: Pripreme za samit Trumpa i Putina još u tijeku

Pripreme za sastanak u Budimpešti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina još su u tijeku, rekao je mađarski premijer Viktor Orban u srijedu, dan nakon što je sastanak na vrhu odgođen.

Planirani sastanak je odgođen jer je odbijanje Moskve da pristane na trenutni prekid vatre u Ukrajini bacilo sjenu na pokušaje pregovora.

"(Mađarski ministar vanjskih poslova Peter) Szijjarto je u Washingtonu. Pripreme za mirovni samit se nastavljaju. Datum je još uvijek neizvjestan. Kad dođe vrijeme, održat ćemo ga", napisao je Orban na Facebooku.

Trump je prošli tjedan najavio da će se on i Putin uskoro sastati u Mađarskoj kako bi pokušali okončati rat u Ukrajini.

U utorak je Trump rekao da ne želi imati "protraćeni sastanak", ali je sugerirao mogućnost dogovora o sastanku i dodao da "ćemo vas obavještavati u sljedeća dva dana".

Orban, koji zaostaje u većini anketa uoči parlamentarnih izbora 2026., dugogodišnji je Trumpov saveznik.

Također je održavao tople odnose s Moskvom, što je dodatno pridonijelo statusu 'crne ovce' koji je već stekao u Bruxellesu nakon godina sukoba oko onoga što EU naziva demokratskim nazadovanjem u Budimpešti.