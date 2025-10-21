Obavijesti

NIŠTA OD BUDIMPEŠTE

Ruski špijun Putinu: Nemoj u Budimpeštu. Ubit će te Englezi

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Reuters

Cijeli mentalitet Britanaca strukturiran je na takav način da ako Putin ne postoji, onda nema problema. Vladajuća klasa u Londonu razumije da bi Britanija možda uskoro mogla prestati postojati. I zato bih snažno savjetovao protiv Putinovog odlaska u Budimpeštu

Ruski pukovnik vanjske obavještajne službe Andrej Bezrukov, bivši ilegalni agent SVR-a koji je radio kao tajni agent u SAD-u, upozorio je Putina da ne ide u Budimpeštu jer Ujedinjeno Kraljevstvo sprema atentat, piše Express.

Predložio je da se susret s Trumpom, koji je u međuvremenu otkazan, preseli u Dubai. 

 - Imam vrlo, vrlo ozbiljne zabrinutosti u vezi Budimpešte - rekao je bivši špijun Bezrukov, čija je tajna otkrivena 2010. kada je FBI pritvorio rusku glamuroznu špijunku Annu Chapman, tada britansku državljanku. Oboje su bili dio razmjene špijuna u kojoj je sudjelovalo 10 ruskih agenata iste godine, a 65-godišnji Bezrukov, sada je profesor na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose [MGIMO], a istovremeno radi kao savjetnik za državnog naftnog diva Rosnjeft. 

KAKO DO BUDIMPEŠTE? Varšava upozorila Putina! 'Ne koristi naš zračni prostor. Moglo bi biti naređeno presretanje...'
Varšava upozorila Putina! 'Ne koristi naš zračni prostor. Moglo bi biti naređeno presretanje...'

 - Cijeli mentalitet Britanaca strukturiran je na takav način da ako Putin ne postoji, onda nema problema. Vladajuća klasa u Londonu razumije da bi Britanija možda uskoro mogla prestati postojati. I zato bih snažno savjetovao protiv Putinovog odlaska u Budimpeštu - rekao je Bezrukov na ruskoj državnoj televiziji bez otkrivanja ikakvih dokaza.

