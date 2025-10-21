Ruski špijun Putinu: Nemoj u Budimpeštu. Ubit će te Englezi

Ruski pukovnik vanjske obavještajne službe Andrej Bezrukov, bivši ilegalni agent SVR-a koji je radio kao tajni agent u SAD-u, upozorio je Putina da ne ide u Budimpeštu jer Ujedinjeno Kraljevstvo sprema atentat, piše Express.

Predložio je da se susret s Trumpom, koji je u međuvremenu otkazan, preseli u Dubai.

- Imam vrlo, vrlo ozbiljne zabrinutosti u vezi Budimpešte - rekao je bivši špijun Bezrukov, čija je tajna otkrivena 2010. kada je FBI pritvorio rusku glamuroznu špijunku Annu Chapman, tada britansku državljanku. Oboje su bili dio razmjene špijuna u kojoj je sudjelovalo 10 ruskih agenata iste godine, a 65-godišnji Bezrukov, sada je profesor na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose [MGIMO], a istovremeno radi kao savjetnik za državnog naftnog diva Rosnjeft.

- Cijeli mentalitet Britanaca strukturiran je na takav način da ako Putin ne postoji, onda nema problema. Vladajuća klasa u Londonu razumije da bi Britanija možda uskoro mogla prestati postojati. I zato bih snažno savjetovao protiv Putinovog odlaska u Budimpeštu - rekao je Bezrukov na ruskoj državnoj televiziji bez otkrivanja ikakvih dokaza.