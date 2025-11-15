Orban upozorava: Europa ima dvije prijetnje: rat i migrante. Spomenuo je i Soroša

Mađarski premijer Viktor Orban održao je još jedan stranački skup u Mađarskoj gdje je ponovno govorio o ratu u Ukrajini i kritizirao Bruxelles zbog onoga što se naziva proratnim stavom. Orban se obratio pristašama na onome što je opisao kao "antiratni skup", rekavši da postoji opasnost od rata u Europi.

- Dvije opasnosti prijete samom postojanju Europe danas: rat i migracije. Moramo ostati izvan rata i moramo se braniti od migracija na našim granicama - rekao je Orban u izjavi koju je glasnogovornik njegova ureda Zoltan Kovač objavio na društvenim mrežama.

- Na antiratnom smo skupu. Moramo održati antiratni skup kada postoji opasnost. Izjavljujem, dragi stanovnici Gyora, postoji opasnost od rata u Europi. Zalažemo se za mir, ne zato što smo dobri ljudi, već zato što se moramo suprotstaviti - rekao je Orban.

Orban je također ponovno govorio o političkim protivnicima u odnosu na Donalda Trumpa i najavio "financijski štit" za Mađarsku od Amerike.

- Ako vašu vrijednost napadne špekulant, recimo Soros, ako je napadnuta, morate je braniti, a za to su vam potrebni financijski instrumenti. Mađarskoj je oduvijek bio potreban, potreban joj je i trebat će financijski štit - rekao je.