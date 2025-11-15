Obavijesti

News

Komentari 0
SKUP U GYORU

Orban upozorava: Europa ima dvije prijetnje: rat i migrante. Spomenuo je i Soroša

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Orban upozorava: Europa ima dvije prijetnje: rat i migrante. Spomenuo je i Soroša
Foto: Bernadett Szabo

Ako vašu vrijednost napadne špekulant, recimo Soros, ako je napadnuta, morate je braniti, a za to su vam potrebni financijski instrumenti. Mađarskoj je oduvijek bio potreban, potreban joj je i trebat će financijski štit, rekao je.

Mađarski premijer Viktor Orban održao je još jedan stranački skup u Mađarskoj gdje je ponovno govorio o ratu u Ukrajini i kritizirao Bruxelles zbog onoga što se naziva proratnim stavom. Orban se obratio pristašama na onome što je opisao kao "antiratni skup", rekavši da postoji opasnost od rata u Europi.

 - Dvije opasnosti prijete samom postojanju Europe danas: rat i migracije. Moramo ostati izvan rata i moramo se braniti od migracija na našim granicama - rekao je Orban u izjavi koju je glasnogovornik njegova ureda Zoltan Kovač objavio na društvenim mrežama.

SUSRET U BUDIMPEŠTI Milanović s Orbanom: Objasnio sam mu naš stav o ulozi Janafa
Milanović s Orbanom: Objasnio sam mu naš stav o ulozi Janafa

 - Na antiratnom smo skupu. Moramo održati antiratni skup kada postoji opasnost. Izjavljujem, dragi stanovnici Gyora, postoji opasnost od rata u Europi. Zalažemo se za mir, ne zato što smo dobri ljudi, već zato što se moramo suprotstaviti - rekao je Orban.

Orban je također ponovno govorio o političkim protivnicima u odnosu na Donalda Trumpa i najavio "financijski štit" za Mađarsku od Amerike.

 - Ako vašu vrijednost napadne špekulant, recimo Soros, ako je napadnuta, morate je braniti, a za to su vam potrebni financijski instrumenti. Mađarskoj je oduvijek bio potreban, potreban joj je i trebat će financijski štit - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Na pomolu ekstremna promjena vremena u Hrvatskoj: Najavili snijeg, evo gdje i kad se očekuje
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Na pomolu ekstremna promjena vremena u Hrvatskoj: Najavili snijeg, evo gdje i kad se očekuje

U ponedjeljak promjenljivo i kišovito, ponegdje uz obilnu oborinu i grmljavinu. Nevremena lokalno u ponedjeljak može biti uglavnom na sjevernom Jadranu, a u utorak u Dalmaciji, pišu iz DHMZ-a...
Nakon naše objave Crkva je maknula zabilježbu sa stanova na zagrebačkom Borongaju
KAOS SA STANOVIMA

Nakon naše objave Crkva je maknula zabilježbu sa stanova na zagrebačkom Borongaju

Stanari su nas također izvijestili da se pokrenuo i investitor GIP Pionir i predao elaborat za etažiranje kako bi napokon imali vlasničke listove.
Rezultati Eurojackpota 91. kolo
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota 91. kolo

Najveći dobitak u ovom kolu iznosio je 1.026.937,70 eura, a osvojio ga je igrač s pogođenih 5+1 brojeva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025