Orban uživa u Srbiji. 'Udara' po rakiji, slika se s ljudima po cesti

Viktor Orban odmor provodi na festivalu trubača u srpskoj Guči, gdje je snimljen u ležernom izdanju. Orban je u subotu navečer uživao u rakiji i lokalnim specijalitetima, a družio se i s poznatim srbijanskim glazbenikom Bobanom Markovićem.

Hungary’s ex-PM Viktor Orbán looks completely wasted while drinking rakija (Serbian plum pálinka) with Serbian trumpet star Boban Marković at a Serbian trumpet festival. There’s no way back for Orbán to power, and he’s possibly having a hard time coping with it. pic.twitter.com/8uvxv8Q0ph — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 9, 2026

Društvo mu je pravio Oszkar Vilagi, zamjenik izvršnog direktora MOL-a. Prema izvještaju agencije RINA, bivši mađarski premijer ulicama Guče šetao je vidno raspoložen, u društvu prijatelja i bez tjelohranitelja.

📸Hungary's former PM Viktor Orbán was spotted yesterday at Serbia’s Guča Trumpet Festival with Slovak-Hungarian oligarch Oszkár Világi, MOL deputy CEO and ex-Slovnaft chief, and Daniel Taraczky, the Serbia-born architect behind Orbán’s controversial Hatvanpuszta mansion. pic.twitter.com/g4LPOp18XE — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 9, 2026

Njegova pojava nije prošla nezapaženo, pa su ga pojedini posjetitelji zaustavljali i tražili zajedničke fotografije.