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FESTIVAL TRUBAČA

Orban uživa u Srbiji. 'Udara' po rakiji, slika se s ljudima po cesti

Piše Filip Sulimanec,
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Orban uživa u Srbiji. 'Udara' po rakiji, slika se s ljudima po cesti
Foto: X/Screenshoot
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Društvo mu je pravio Oszkar Vilagi, zamjenik izvršnog direktora MOL-a

Viktor Orban odmor provodi na festivalu trubača u srpskoj Guči, gdje je snimljen u ležernom izdanju. Orban je u subotu navečer uživao u rakiji i lokalnim specijalitetima, a družio se i s poznatim srbijanskim glazbenikom Bobanom Markovićem.

Društvo mu je pravio Oszkar Vilagi, zamjenik izvršnog direktora MOL-a. Prema izvještaju agencije RINA, bivši mađarski premijer ulicama Guče šetao je vidno raspoložen, u društvu prijatelja i bez tjelohranitelja.

Njegova pojava nije prošla nezapaženo, pa su ga pojedini posjetitelji zaustavljali i tražili zajedničke fotografije.

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Komentari 40
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