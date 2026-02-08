Obavijesti

News

Komentari 5
NE PRESTAJU NAPADI

Orban na predizbornom skupu nazvao Ukrajinu 'neprijateljem'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Orban na predizbornom skupu nazvao Ukrajinu 'neprijateljem'
Foto: Bernadett Szabo

Ukrajinci moraju prestati stalno zahtijevati u Bruxellesu da se Mađarskoj prekine dotok jeftine ruske energije", rekao je desničarski populist u predizbornom govoru u gradu Sambotelu na zapadu Mađarske u nedjelju.

Admiral

Mađarski premijer Viktor Orban nazvao je Ukrajinu, koja je pod ruskim napadima, "neprijateljem" Mađarske na predizbornom skupu u nedjelju. 

"Ukrajinci moraju prestati stalno zahtijevati u Bruxellesu da se Mađarskoj prekine dotok jeftine ruske energije", rekao je desničarski populist u predizbornom govoru u gradu Sambotelu na zapadu Mađarske u nedjelju.

"Dokle god Ukrajina to radi, naš je neprijatelj", dodao je Orban, objavila je državna novinska agencija MTI.

Orban se smatra najbližim saveznikom ruskog predsjednika Vladimira Putina u Europskoj uniji, a njegova zemlja uvelike ovisi o ruskoj opskrbi plinom i naftom. Za razliku od ostalih članica EU-a, Mađarska pod Orbanom nije poduzela nikakve ozbiljne napore da se oslobodi ovisnosti o ruskoj energiji.

OBJAVILA RUSIJA VIDEO Uhićen atentator ruskog generala Vladimira Aleksejeva
VIDEO Uhićen atentator ruskog generala Vladimira Aleksejeva

Parlamentarni izbori u Mađarskoj trebali bi se održati 12. travnja. Orban se prvi put u 16 godina na vlasti suočava s opasnim suparnikom.

Stranka poštovanja i slobode, poznatija kao stranka Tisza koju predvodi konzervativni Peter Magyar, već više od godinu dana značajno vodi pred Orbanovom strankom Fidesz u anketama javnog mnijenja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'
TRAGEDIJA U ZAGREBU

Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'

Dora Lukić (17) preminula je nakon prometne nesreće. Roditelji su donirali njene organe. ‘Ona bi to htjela,’ rekao nam je shrvani otac Daniel
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a
POLITIKA

Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a

Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ja sam kleknuo i rekao: predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život, govorio je Mamić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026