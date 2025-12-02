Obavijesti

Orbanova stranka smanjila razliku u odnosu na oporbu

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Anketa Istraživačkog centra 21 pokazala je da stranku Tisza podržava 47 posto odlučnih birača u usporedbi s 40 posto za Fidesz

Stranka Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbana smanjila je razliku u odnosu na oporbenog rivala Tiszu u studenom, pokazala je anketa javnog mnijenja u utorak, čemu je pridonijela velika potrošnja uoči izbora sljedeće godine i blago poboljšanje povjerenja potrošača. Anketa koju je od 21. do 28. studenog proveo 21 Research Centre, think tank sa sjedištem u Budimpešti, pokazala je da Tisza još uvijek ima snažnu prednost nad Orbanovim desničarskim Fideszom, ali se smanjuje. To je slično nalazima ankete Mediana objavljene prošli tjedan. Orban, nacionalist koji je na vlasti od 2010., bori se da oživi gospodarstvo od inflacijskog udara nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. koja je opteretila mađarske financije.

Orban pokrenuo niz mjera kojima će ugoditi biračima

Orbanov desnocentristički suparnik Peter Magyar prijeti da će ga svrgnuti na izborima koji će se vjerojatno održati u travnju. Premijer je posljednjih mjeseci pokrenuo niz mjera kojima će ugoditi biračima, a koje S&P Global procjenjuje da vrijede oko 2 posto gospodarskog proizvoda.

Anketa Istraživačkog centra 21 pokazala je da stranku Tisza podržava 47 posto odlučnih birača u usporedbi s 40 posto za Fidesz. Razlika se smanjila s 10 postotnih bodova u listopadu, pokazala je anketa. Krajnje desna stranka Mi Hazank (Naša domovina) u studenom je prema anketama ostvarila 6 posto, što bi predstavljalo dovoljno glasova da joj osigura mjesta u parlamentu.

OGRANIČIO PROGRAM Poljski predsjednik neće se sastati s Viktorom Orbanom
Poljski predsjednik neće se sastati s Viktorom Orbanom

"Mislimo da mjere socijalne skrbi imaju utjecaja", rekao je direktor Istraživačkog centra 21 Daniel Rona, posebno ističući Orbanove poteze za pomoć umirovljenicima.

Rekao je da je podrška Fideszu najviše porasla među osobama starijim od 65 godina, ali unatoč tome, pomaci u anketama bili su unutar granice pogreške i nadolazeća istraživanja pokazat će je li poboljšanje trajno.

Dok je istraživanje Mediana prošlog tjedna također zabilježilo smanjenje jaza između dvije stranke i manje ljudi koji se nadaju promjeni vlade, navodi se da 60 posto ispitanika vjeruje da je zemlja, koja je treću godinu zaredom u stagnaciji, na krivom putu.

Indeks potrošačkog povjerenja mađarskog think tanka GKI povukao se u studenom s 14-mjesečnog maksimuma zabilježenog u listopadu, ali je i dalje bio iznad razina s sredine godine.

ORBAN TVRDI: 'Bajka da Europljani financiraju rat ruskim novcem je završena'
'Bajka da Europljani financiraju rat ruskim novcem je završena'

Mjesečno istraživanje Europske komisije također je pokazalo nešto slabije povjerenje među mađarskim potrošačima u studenom, ali i s očitanjem koje je bilo ispod ljetnih minimuma.

Orban je pojačao svoju predizbornu kampanju od rujna, pokrećući program subvencioniranih hipoteka za kupce prve nekretnine, porezne olakšice za obitelji i dodatak na mirovine koja će se isplatiti u veljači, neposredno prije izbora.

Također je od svojeg saveznika, američkog predsjednika Donalda Trumpa, osigurao jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija na rusku energiju, čime je spriječio nagli porast cijena energije, koji bi teško pogodio mađarsko gospodarstvo ovisno o uvozu.

