Poljski predsjednik neće se sastati s Viktorom Orbanom

"Nakon posjeta premijera Viktora Orbana Moskvi i konteksta tog posjeta, predsjednik K. Nawrocki je odlučio ograničiti program svog posjeta Mađarskoj", najavio je Marcin Przydacz na društvenoj platformi X.

Nawrocki "nikada nije prestao tražiti učinkovite načine za okončanje rata u Ukrajini koji je pokrenula Rusija", naglasio je Przydacz.

Orban, jedan od rijetkih europskih vođa koji je istovremeno blizak i s američkim i s ruskim predsjednikom, u Moskvu je otputovao u petak.

Nakon višesatnog sastanka s predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju, najavio je da namjerava nastaviti uvoziti ruska fosilna goriva o kojima Mađarska ovisi, čime ponovo prkosi Europskoj uniji.

Putovanje poljskog predsjednika, koje bi trebalo početi srijedu, ograničit će se "isključivo na samit Višegradske skupine u Ostrogonu", dodao je Przydacz.

Mađarski premijer održava bliske odnose s poljskom strankom Pravo i pravda (PiS), koja je podržala Nawrockog na predsjedničkim izborima u lipnju.

Bivši dužnosnik PiS-a Marcin Romanowski, kojem u Poljskoj prijete optužbe za korupciju, dobio je azil u Budimpešti.

Osim toga, bivši ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro u vladi PiS-a je također otišao u Mađarsku nakon sličnih optužbi.

Foto: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

"Molim Vas da zapamtite da posjećujete zemlju koja je istodobno najviše antiukrajinska i najviše proruska u Europskoj uniji", upozorio je Nawrockog poljski šef diplomacije Radoslaw Sikorski.

Poljska ima proeuropsku vladu te konzervativnog i nacionalističkog predsjednika, no dvije strane nastoje surađivati u sigurnosnim pitanjima.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha je promjenu planova poljskog predsjednika nazvao "veoma dobrom odlukom". Pozdravio je "snažan osjećaj za solidarnost" te "predanost jedinstvu i sigurnosti Europe u kritičnom trenutku" u objavi na X-u u nedjelju.