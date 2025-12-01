Obavijesti

News

Komentari 0
OGRANIČIO PROGRAM

Poljski predsjednik neće se sastati s Viktorom Orbanom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Poljski predsjednik neće se sastati s Viktorom Orbanom
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Poljski nacionalistički predsjednik Karol Nawrocki neće se sastati s Viktorom Orbanom u srijedu nakon što je mađarski premijer posjetio Moskvu, objavio je u nedjelju poljski državni tajnik

"Nakon posjeta premijera Viktora Orbana Moskvi i konteksta tog posjeta, predsjednik K. Nawrocki je odlučio ograničiti program svog posjeta Mađarskoj", najavio je Marcin Przydacz na društvenoj platformi X.

Nawrocki "nikada nije prestao tražiti učinkovite načine za okončanje rata u Ukrajini koji je pokrenula Rusija", naglasio je Przydacz.

Orban, jedan od rijetkih europskih vođa koji je istovremeno blizak i s američkim i s ruskim predsjednikom, u Moskvu je otputovao u petak.

Nakon višesatnog sastanka s predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju, najavio je da namjerava nastaviti uvoziti ruska fosilna goriva o kojima Mađarska ovisi, čime ponovo prkosi Europskoj uniji.

Putovanje poljskog predsjednika, koje bi trebalo početi srijedu, ograničit će se "isključivo na samit Višegradske skupine u Ostrogonu", dodao je Przydacz.

U MOSKVI Orban se sastaje s Putinom: Sredit će posao s naftom?
Orban se sastaje s Putinom: Sredit će posao s naftom?

Mađarski premijer održava bliske odnose s poljskom strankom Pravo i pravda (PiS), koja je podržala Nawrockog na predsjedničkim izborima u lipnju.

Bivši dužnosnik PiS-a Marcin Romanowski, kojem u Poljskoj prijete optužbe za korupciju, dobio je azil u Budimpešti.

Osim toga, bivši ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro u vladi PiS-a je također otišao u Mađarsku nakon sličnih optužbi.

Russian President Putin and Hungarian Prime Minister Orban meet in Moscow
Foto: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

"Molim Vas da zapamtite da posjećujete zemlju koja je istodobno najviše antiukrajinska i najviše proruska u Europskoj uniji", upozorio je Nawrockog poljski šef diplomacije Radoslaw Sikorski.

Poljska ima proeuropsku vladu te konzervativnog i nacionalističkog predsjednika, no dvije strane nastoje surađivati u sigurnosnim pitanjima.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha je promjenu planova poljskog predsjednika nazvao "veoma dobrom odlukom". Pozdravio je "snažan osjećaj za solidarnost" te "predanost jedinstvu i sigurnosti Europe u kritičnom trenutku" u objavi na X-u u nedjelju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
Žena (79) ubijena u Istri? Tijelo pronašli u kući kraj Medulina
TRAGAJU ZA MUŠKARCEM

Žena (79) ubijena u Istri? Tijelo pronašli u kući kraj Medulina

Budući da su na tijelu pronađeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja. Kako doznajemo, traga se za jednom osobom koja se dovodi u vezu s djelom
Antifašistički marš u Hrvatskoj, u Rijeci ljude gađali bakljama. 'U Zagrebu je bilo 10.000 ljudi'
MASKIRANI NAPADAČI

Antifašistički marš u Hrvatskoj, u Rijeci ljude gađali bakljama. 'U Zagrebu je bilo 10.000 ljudi'

U četiri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru danas u 12 sati počeli su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025