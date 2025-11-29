Obavijesti

ORBAN TVRDI:

'Bajka da Europljani financiraju rat ruskim novcem je završena'

Piše HINA,
'Bajka da Europljani financiraju rat ruskim novcem je završena'
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Mađarski premijer Viktor Orban iznio je kontroverznu viziju za ukrajinsku budućnost, sugerirajući da bi nakon rata trebala prije svega biti tampon-država između Rusije i NATO-a

U izjavi za nedjeljno izdanje Die Welta, objavljenoj u petak, Orban je rekao da će teritorijalni ustupci Rusiji biti neizbježni. Govorio je o poslijeratnom rješenju po kojem bi područja dogovorena na međunarodnoj mirovnoj konferenciji ostala pod ruskom kontrolom, a sva područja zapadno od te linije, do istočne ukrajinske granice s NATO-om, činila bi ukrajinsku državu u reduciranom obliku.

Orban je također sugerirao ograničavanje veličine i kapaciteta ukrajinskih oružanih snaga koje djeluju unutar te tampon zone.

Russian President Putin and Hungarian Prime Minister Orban meet in Moscow
Foto: Vladimir Gerdo/REUTERS

Orban je to rekao nakon posjeta Moskvi, gdje se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi se zauzeo za brzo okončanje sukoba te naglasio interes Mađarske za stabilnom i povoljnom opskrbom energijom iz Rusije.


Mađarski ministar: Ukrajina bi u EU donijela samo rat i mafiju

Rekao je također da je vrijeme da se zaboravi na iluzije i suoči s realnošću kako je iznesena u američkom mirovnom planu od 28 točaka.

Upozorio je da će odgađanje dogovora koristiti Rusiji, a ne Ukrajini, što će za posljedicu imati daljnji gubitak teritorija i života.

Rekao je također da će Rusija, prema američkom planu, biti postupno reintegrirana u globalno gospodarstvo i da će joj s vremenom biti ukinute sankcije.


Orban posjetio Putina, europski čelnici u šoku: 'On vidi samo svoju korist u svemu ovome'

Uz to, zamrznuta sredstva bit će iskorištena za osnivanje američko-ruskog investicijskog fonda te će se obnoviti gospodarska suradnja. 

Orban je rekao da europsku potporu Ukrajini u cijelosti snosi stanovništvo, a ne ruska imovina.

"Bajka da Europljani financiraju rat ruskim novcem je završena."

