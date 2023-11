Orešković i Mrak Taritaš: 'Evidentan je strah Plenkovića od Ureda europskog tužitelja'

Prije svega želim podsjetiti da smo od početka upozoravali da će obnova biti jedna velika obmana, no tada, prije tri godine, nismo ni slutili da će ona imati ovakav epilog kakav se prikazuje kroz ovu posljednju aferu u okviru Ministarstva kulture. Ta afera otkriva krizu institucija i koruptivnog načina upravljanja od strane administracije Andreja Plenkovića, a sada je to postalo jasno i tijelima EU pred kojima je Plenković gradio sasvim drugačiju sliku o sebi, istaknula je zastupnica Dalija Orešković govoreći o aferi na Gedoteskom fakultetu zbog koje su posljednjih dana premijer i ministrica Nina Obuljen Koržinek sve nervozniji u odgovaranju na pitanja oko iste.

Podsjetimo, Ministarstvo kulture je odmah nakon potresa angažiralo Geodetski fakultet za snimanje krovišta, da bi se ispostavilo kako posao za koji su dobili 19 milijuna kuna nisu odradili sami nego su angažirali podizvođače, a istovremeno su dekan i profesori pisali fakture za poslove koji nisu ni odrađeni, a novac su uzimali sebi. U sve se uključio i Ured europskog tužitelja zbog sumnje da su im novci isplaćeni iz Fonda solidarnosti, iako ministrica i premijer poručuju kako je Geodetski fakultet novac dobio iz Državnog proračuna. Telegram je potom objavio da lažu, a tu tvrdnju su potkrijepili podacima iz izvješća o izvršenju proračuna za 2021. u kojem stoji da je šest milijuna iz EU sredstava.

'Evidentan je strah Plenkovića od EPPO-a'

To je posebno razbijesnilo premijera koji je prošlog tjedna naglašavao kako je taj dokument, jedan od najvažnijih državnih dokumenata iz kojih vidimo kako državni novac troši, nebitan uz opetovane tvrdnje kako je Geodetski fakultet novac dobio iz domaćih izvora. Kasnije je Ministarstvo kulture i medije obrazložilo kako su htjeli tražiti refundaciju iz Fonda solidarnosti zbog čega i stoji stavka u izvršenju proračuna o EU sredstvima, ali da ih nisu dobili jer su troškovi za refundaciju ocijenjeni kao neprihvatljivi, što su onda, naglašavaju, u sljedećem izvješću i naveli pod domaća sredstva. Plenković je poslao poruku i Uredu europskog tužitelja da će i oni shvatiti da su i oni u krivu kad sve dokumente dobro prouče.

- Promjenom iskaza o ključnim okolnostima vezanima za ovaj slučaj Plenković i njegova ministrica kulture nastoje skrenuti pozornost s bitnog, a time žele opstruirati nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja kako bi prikrili tragove ove afere. Učestale promjene iskaza mogle bi se same po sebi smatrati jednim oblikom kazneno-pravne odgovornosti jer se može smatrati da se time želi ili opstruirati sama istraga ili utjecati na daljnji tijek samog postupka. Evidentan je strah Plenkovića od Ureda europskih tužitelja i smatramo da ova afera može imati, ukoliko se pravovremeno otkrije, ključan utjecaj na rezultate sljedećih parlamentarnih izbora - naglasila je Orešković.

'Geodetski fakultet obrazuje kako krasti i varati'

Anka Mrak-Taritaš, predsjednica GLAS-a, ne dovodi u pitanje angažman Geodetskog fakulteta odmah nakon potresa ističući kako je to bilo i logično, no naglašava kako nije normalno da se nije kontroliralo kako se i na što taj novac troši.

- U okviru Ministarstva kulture postoji i samostalna služba za unutarnju reviziju, koja je mogla napraviti posao i vidjeti jesu li adekvatno utrošeni novci. Razgovarala sam s kolegama arhitektima, koji su rekli da za prvi materijal koji je bio u Ministarstvu nisu uopće znali da postoje snimke, a onda kad su doznali su vrlo teško dolazili do njih, a kad su i došli do njih, problem je bio što nisu imali adekvatne softvere, uređaje na kojima bi sve to mogli vidjeti i primijeniti u daljnjem projektiranju. Za jednu kuću za koju imam podatak, koja je zaštićeni spomenik kulture od 5000 kvadrata, iznos za koji je napravljen isti takav posao koji je napravio Geodetski fakultet je bio 172.000 kuna - kazala je.

Ministrica se, dodala je, ponaša kao da ju baš briga kako se troše novci.

- Premijer Plenković se odnosi prema medijima, zastupnicima i građanima kao da smo svi zajedno tupasti. Evidentna je nervoza jer se boji kako izaći na oči Ursuli von der Leyen i da će netko u jednom trenutku ići vidjeti i što se događalo s Fondom solidarnosti. Ono što me najviše žalosti u cijeloj priči je Geodetski fakultet, ustanova u kojoj se obrazuju mladi ljudi, ustanova koja se treba baviti znanošću, a oni su trošili javni novac za sebe. Fakultet osnovan za obrazovanje, a zapravo obrazuje ljude kako da kradu i varaju, to je zastrašujuće - poručila je.

'Plenković je mislio da će ogradom spriječiti svaki glas pobune'

Kritizirale su zastupnice i vladajuće zbog odnosa prema svinjogojcima koji danima prosvjeduju.

- Ne mogu ministrica Vučković i premijer ignorirati ljude koji jasno ukazuju na niz stvari, a nešto što je krivo krenulo, ne može dobro ni završiti. Lijepiti etiketu seljačkim prosvjedima da su ispolitizirani je još jedna pljuska svim tim ljudima koji su imali štetu - istaknula je Mrak-Taritaš, a Orešković dodala kako vidi povezanost između načina na koji je ministrica kulture odgovarala na pitanja o korupcijskoj aferi na Geodetskom fakultetu i načina na koji je Vlada i Plenković reagiraju na ove prosvjede.

- U proteklih par godina se stvorilo ozračje da je u ovoj državi zabranjeno bilo kakvo i bilo čije propitkivanje. Plenković je mislio da će s ovom ogradom koju nezakonito drži na ovom Trgu spriječiti svaki glas pobune, svaki glas koji ukazuje da u ovoj državi nešto ozbiljno ne funkcionira. Krajnje je vrijeme da se svi ti glasovi ujedine i pobune protiv diktatorskih metoda i da stanemo tome na kraj. Nadam se da će stil vođenja koji polazi od autoriteta predsjednika stranke koja je trenutno na vlasti jednom zauvijek otići u ropotarnicu povijesti - poručila je.