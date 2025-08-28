Obavijesti

Orešković o prijetnji Jergoviću: 'Iza svake ovakve prijetnje stoji Plenković i HDZ-ova vlast'

Orešković se osvrnula na prijetnju koja je osvanula na fasadi zgrade u kojoj živi književnik, novinar i kolumnist 24sata i Expressa Miljenko Jergović

Iza svake ovakve prijetnje stoji Plenkovićeva i HDZ-ova vlast koja Hrvatsku pretvara u proustašku paratvorevinu u kojoj su režimski pjevači, navijački huligani, militantni veterani i svećenici koji šire mržnju, iznad državnih tijela i institucija. Stanje prijetnji i straha je tik do nesreće. Pola minute do 12, do potpunog pada države kakva je u Ustavu zapisana, napisala je na društvenim mrežama saborska zastupnica Dalija Orešković.

Ona se osvrnula na prijetnju koja je osvanula na fasadi zgrade u kojoj živi književnik, novinar i kolumnist 24sata i Expressa Miljenko Jergović.

- Očito je i njihov pravopis. Mijenjat će ga jer ga nisu u stanju naučiti. Jer mogu. Njihove su i fasade koje uništavaju. Njihovo je sve što je vaše. Uzet će silom. Jer mogu. I neće stati na Miljenku Jergoviću niti na bilo kome drugom. Pohlepne je nemoguće zasititi. Neće stati, ako ih se ne zaustavi - dodala je.

