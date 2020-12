Vladajući kažu da je sa sustavom sve u redu, ja tvrdim da nije. Ustrajem na istraživanju svih nepravilnosti koje se vežu za ovaj slučaj, ne Janaf, nego Dragana Kovačevića i njegovih jataka, pomagača i polaznika famoznog kluba i možda je upravo to razlog zašto sam ja, baš ja, jučer bila apostrofirana. Čini mi se da ona rečenica u smislu "pa nitko me nije ni napadao iz svijeta društveno-političkih aktera, osim famoznih narikača", najbolje govori o motivima takve izjave, komentirala je saborska zastupnica Dalija Orešković novinarima u Saboru zašto se samo ona našla na repertoaru Dragana Kovačevića.

Podsjetimo, bivši predsjednik Uprave Janafa jučer je izašao iz istražnog zatvora i poručio kako ga je Dalija Orešković molila na koljenima za posao u Janafu.

- Vladajući su jučer odbili zahtjev oporbe za osnivanjem Istražnog povjerenstva, čime šalju poruku da je sa sustavom apsolutno sve u redu. Nedavno smo imali raspravu o izvješću predsjednika Vrhovnog suda, kojeg su zdušno branili upravo vladajući, članovi političke stranke koja je i sama osuđena za korupciju, a pri tom vidimo da imamo optužnice koje padaju u vodu zato što su u samom startu ili loše sastavljene ili se kasnije utvrdi da naprosto nisu dovoljno utemeljene - istaknula je navevši slučaj Nadana Vidoševića u kojem su sudski vještaci utvrđivali vrijednost njegovih nekretnina, pokretnina, umjetnina i zakonitost stjecanja, da bi USKOK odustao od oduzimanja imovine jer je Vidošević dokazao da ju je stekao na zakonit način.

Nastavila je s nabrajanjem u kojem se, kako kaže, vidi da u sustavu sve "štima."

- Imamo danas i slučaj Tomislava Sauche, u kojem su vještaci, koji su se bavili potpisima, obavili grafološko vještačenje, imali različit zaključak o tome jesu li potpisi vjerodostojni ili nisu. Imamo dugotrajne postupke, koji vrlo rijetko završe sa osuđujućim presudama i s kaznama koje bi bile primjerene težini utvrđene krivnje - istaknula je dodavši kako unatoč svemu tome vladajući ne vide da u sustavu postoji problem.

- Kao što ne vide problem u ovom konkretnom slučaju vezanom za Janaf u kojem je obrana izjavila da je spremna platiti iznos koji ne može platiti Državno odvjetništvo, a koje je reklo da bi trošak vještačenja novčanica bio duplo veći do pet milijuna kuna koje su pronađene u prtljažniku supruga jedne od državnih tužiteljica, upravo one koja je pisala optužnicu u predmetu Agrokor. I kako to da se nitko u državi nije zabrinuo nad činjenicom da netko tko je u bračnoj vezi s osobom koja radi u sustavu Državnog odvjetništva može mrtav hladan iskeširati 10 milijuna kuna za trošak vještačenja, a da se ne pita za porijeklo tog novca - pita se Orešković.

Vratila se na slučaj Tomislava Sauche, koji je danas nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog lažiranja putnih naloga dok je obavljao dužnost predstojnika Ureda predsjednika Vlade, tada Zorana Milanovića. Izrečena mu je i zabrana obavljanja dužnosti državnog službenika u trajanju od pet godina.

- Učestalo se izriču relativno niske kazne, koje su ispod onog praga od pet godina, a koje bi automatizmom dovele do upućivanja na izdržavanje izrečene kazne zatvora. Presuda je za sada nepravomoćna, ovo je pomalo neobičan slučaj, suzdržat ću se za sada od komentara, ali činjenica je, koja mene osobno zabrinjava, da imamo nalaze vještaka, koji su poprilično suprotnog sadržaja i to dovodi do sumnje je li u ovom postupku baš sve utvrđeno kako treba - istaknula je podsjetivši i na konferenciju za medije premijera Andreja Plenkovića s tadašnjim glavnim Državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom 2017. godine održane upravo zbog ovog slučaja, a na kojoj su poručili kako su otkrili nove dokaze u toj aferi Dnevnice.

- Ovaj slučaj ima još jednu neugodnu okolnost za državu, a to je da je bivši glavni državni odvjetnik održao press konferenciju sa premijerom pored sebe, mislim da to šalje krivu sliku o neovisnosti pravosuđa. Činjenica je da je taj Tomislav Saucha jedno vrijeme bio ključna osoba koja je održavala vladajuće na životu i vlasti i sve skupa ne daje uvjerenje u pošteno i pravično suđenje, a pri tome ni na koji način ne želim sugerirati da je Saucha kriv. Sugeriram ono što govorim cijelo vrijeme, a to je da naš sustav pravosuđa ima čitav niz slabih točaka o kojima je potrebno povesti računa i u interesu je svih nas da se te slabe točke što prije isprave - zaključila je.