Piše HINA,
Organizacija za zaštitu ljudskih prava 'nepoželjna' u Rusiji
Foto: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch (HRW) proglašena je „nepoželjnom“ u Rusiji, izvijestila je u petak državna ruska agencija TASS, pozivajući se na ministarstvo pravosuđa

Uvrštenje u taj registar jednako je zabrani rada. Ruskim organizacijama i privatnim osobama nije dopušteno održavati odnose s nepoželjnim organizacijama. Human Rights Watch više je puta optužio Rusiju za suzbijanje neistomišljenika i za ratne zločine počinjene tijekom njezina rata protiv Ukrajine.

U priopćenju, HRW je ovu klasifikaciju ocijenio još jednim znakom ruske represije.

„Više od tri desetljeća, rad Human Rights Watcha na postsovjetskoj Rusiji pritisak je na vladu da poštuje ljudska prava i slobode“, rekao je izvršni direktor HRW-a Philippe Bolopion.

KREMLJ TVRDI: 'Idući tjedan ćemo raspravljati o mirovnom okviru za Ukrajinu'
'Idući tjedan ćemo raspravljati o mirovnom okviru za Ukrajinu'

„Naš se rad nije promijenio, ali ono što se dramatično promijenilo jest potpuno vladino prihvaćanje diktatorske politike, nevjerojatni porast represije i razmjeri ratnih zločina koje njezine snage čine u Ukrajini,“ rekao je Bolopion.

Od početka rata u Ukrajini prije više od tri i pol godine, Rusija je mnoge institucije proglasila nepoželjnim organizacijama.

Na popisu se sada nalazi više od 270 organizacija. Među njima je i Amnesty International.

