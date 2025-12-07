Organizatori javnih molitvi: 'Muškarac koji gazi ruže nije naš član našeg bratstva...'

Nakon što je snimka Tonija Kumerlea kako gazi ruže za žrtve femicida na zagrebačkom glavnom trgu zgrozila Hrvatsku, oglasili su se iz Bratstva "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina", koje organizira moltive na trgovima. Kako kažu 'muškarac koji je jučer zabilježen kako gazi ruže nije član našeg bratstva, niti ga prema našem saznanju dosad nismo viđali na našim javnim molitvama.'

Kumerle, član zagrebačke grupe Izlet, objavio je na Facebooku svoju fotografiju s okupljanja u subotu u Zagrebu.



Priopćenje "Vitezova", koji se ograđuju od ovog sramotnog čina, prenosimo u cijelosti:

- Povodom jučerašnjeg incidenta vezanog uz gaženje ruža nakon performansa gospođe Fridrih, želimo jasno i nedvosmisleno iznijeti nekoliko činjenica. Bratstvo "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina" već tri godine dosljedno i javno naglašava u svakom pozivu na molitvu da se ograđuje od svakog pojedinca koji narušava javni red i mir, bez obzira na okolnosti ili motive. Naš rad uvijek je bio i ostaje utemeljen na molitvi, mirnom svjedočenju i poštivanju svih građana, bez obzira na njihove stavove - stoji na početku priopćenja.

Dalje nastavljaju:

- Muškarac koji je jučer zabilježen kako gazi ruže nije član našeg bratstva, niti ga prema našem saznanju dosad nismo viđali na našim javnim molitvama. Incident se dogodio nakon završetka javne molitve, u trenutku kada naši članovi više nisu aktivno sudjelovali u događanju, a snimka je očito nastala tako da je netko ciljano usmjerio kameru prema dotičnoj osobi; ne znamo motive takvog postupka, ali možemo potvrditi da prikazano ponašanje nije povezano s nama niti ga možemo preuzeti na sebe. Bratstvo "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina" osuđuje svako iživljavanje, provokaciju ili omalovažavanje prema bilo kojem sudioniku javnih okupljanja — bilo da je riječ o prosvjednicima, umjetnicima ili promatračima. Iako se u nizu pitanja ne slažemo s organizatorima jučerašnjeg performansa, čvrsto stojimo pri stavu da se dostojanstvo drugih nikada ne smije gaziti, bilo riječju ili djelom - poručuju.

Za kraj su dodali:

- Naše bratstvo i dalje ostaje posvećeno miru, dijalogu i javnoj odgovornosti. Molimo sve medije i građane da ne povezuju spomenuti postupak s našim djelovanjem, jer s njime nemamo baš nikakve veze.

Ruže simboliziraju ubijene žene

Ruže je na Trg u subotu postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po njima. Nakon toga ga starija gospođa upozorava i objašnjava mu da su to ruže za ubijene žene. On se nakon toga vraća i ponovno gazi po ružama te odlazi među klečavce koji su, kao i svake prve subote u mjesecu, molili na Trgu.

- U Republici Hrvatskoj u 2025. godini postoje javne površine na kojima ženama nije dozvoljeno stati jer će vas njihovi redari, a u konačnici i policija udaljiti. Zašto? Na osnovu spola. Ovo je iznimno neugodan i jeziv događaj i simptom nezdravog društva - kazala je Lekić Fridrih.

Foto: Facebook

Policiji smo poslali snimku i pitali smo ih je li bili prijava i ako nije, hoće li postupati temeljem dostavljene snimke.

Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.