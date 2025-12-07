ODVRATNO! Na Trgu gazio ruže za ubijene žene. Vratio se među klečavce. Policija ima snimku

Širi se skandalozna snimka na kojoj muškarac u subotu na Trgu bana Jelačića gazi ruže za ubijene žene. Ruže je tamo postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po ružama. Nakon toga ga starija gospođa upozorava i objašnjava mu da su to ruže za ubijene žene. On se nakon toga vraća i ponovno gazi po ružama te odlazi među klečavce koji su, kao i svake prve subote u mjesecu, molili na Trgu.

Policiji smo poslali snimku i pitali smo ih je li bili prijava i ako nije, hoće li postupati temeljem dostavljene snimke.

Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Foto: Facebook

Podsjetimo, umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu. Na zadnjem performansu položila je 38 crvenih ruža za ubijene žene.

- Dok sam postavljala 38 ruža za 38 zena žrtava femicida u posljednje tri godine još je jedna zena ubijena. Indikativno nije bilo svećenika da predvodi "molitvu krunice", to je nažalost jedino sto se promijenilo od prve Tihe mise. Nastavljamo borbu težim, sudskim putem, znajuć da nam je sa suprotne strane politički pokret koji je u konačnici- opasan, ali spremni smo i ne bojimo se, naša je obaveza zaštiti nasu zemlju i ostaviti je boljom - napisala je umjetnica na Facebooku.

- Održat ću posljednju Tihu misu, točno tri godine od trenutka kad sam prvi put stala pred skupine muškaraca koji svake prve subote u mjesecu zauzimaju hrvatske trgove i javni prostor. To nipošto ne treba tumačiti kao kraj otpora, već samo kao znak da smo prikupili dovoljno dokaznog materijala da problem hrvatskih trgova otvorenih za sve osim za žene i muškaraca koji svoju muškost za honorar traže na podu riješimo- sudskim putem - napisala je umjetnica na Facebooku dan prije performansa.

Foto: Facebook

- Hvala svima koji su me ove tri godine podržavali, ali i onima koji nisu jer su me ipak jasno čuli. Hvala Policiji koja me čuvala i onoj koja nije, pa danas te skupine policajaca i policajki više ne čuvaju skupove - stoji u Facebook objavi.

Foto: Facebook

- Hvala svim lokalnim vlastima, i lijevima i desnima i onim nezavisnima od kojih niti jedna nije nije učinila ništa da zaustavi spiralu nasilja i usto uspješno hinila da neprijavljen skup koji širi poruke mržnje s njima nema baš nikakve veze (Grad Zagreb). Hvala izabranoj državnoj vlasti i oporbi. Politička šutnja, relativizacija nasilja i normalizacija ekstremizma stvorile su okruženje u kojem se žene ubijaju brže nego što se donose zakoni koji bi ih trebali štititi. Bez brige, ne idemo nikud, tek smo krenuli. I idemo do kraja - zaključila je.