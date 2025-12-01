Organizatori marša u Rijeci tvrde: Policija nije osigurala zaštitu i sigurnost građana

Predstavnici Inicijative Građanke i građani Rijeke, organizatora prosvjednog marša Ujedinjeni protiv fašizma u Rijeci, u ponedjeljak su ocijenili da policija nije osigurala sigurnost ni zaštitu te da je bilo ozbiljnih propusta u radu policije. "Uoči skupa 'Ujedinjeni protiv fašizma' na Jadranskom trgu, policija je dopustila neprijavljeno, organizirano i nasilno okupljanje fašističke bande muškaraca koji su u neposrednoj blizini okupljenih uzvikivali zabranjeni ustaški pozdrav 'Za dom spremni', veličali ustaški režim i totalitarnu NDH i bacali pirotehnička sredstva prema sudionicima, pri čemu je ozlijeđeno dijete", rekla je Ana Jurčić na konferenciji za novinare u Rijeci.

Dodala je da je nakon završetka skupa, na Titovom trgu, netko iz iste skupine organiziranih nasilnika bacio je zapaljivu napravu prema okupljenim građanima i građankama pri čemu je jedna osoba ozlijeđena.

"Svojim nasilničkim ponašanjem, veličanjem fašističkog režima i namjerom vrijeđanja dostojanstva i moralnih osjećaja većeg broja građana i građanki te namjerom da nas dovedu u ponižavajući položaj na javnom mjestu, nasilnici okupljeni na nelegalnom okupljanju nedvojbeno su prekršili Zakon o javnom okupljanju, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i Kazneni zakon", navela je Jurčić.

Ustvrdila je da su "okupljeni na nelegalnom nasilnom fašističkom skupu bili svjesni da krše zakon jer su očito, planirajući nasilje, na javno mjesto došli maskirani balaklavama kako bi sakrili svoj identitet".

Inicijativa će podnijeti prijave protiv počinitelja, ali i protiv riječke policije

Kako su upozorili iz Inicijative Građanke i građani Rijeke, policijski službenici i službenice koji su trebali osigurati javni red i mir i poštivanje zakona nisu ni u jednom trenutku tijekom trajanja skupa djelovali kako bi spriječili kršenje zakona ili utvrdili identitet počinitelja prekršaja i kaznenih djela

To, kažu, predstavlja težak propust u osiguranju javnog reda i sigurnosti. "Dopuštanjem nasilnog fašističkog okupljanja na Jadranskom trgu i propuštanjem da provode zakon, omogućili su nastavak nasilja, dodatno povećali rizik za građane i građanke i narušili povjerenje u organe vlasti koji su dužni štititi sigurnost i temeljna prava svih osoba koje sudjeluju u zakonito prijavljenom okupljanju", ocijenili su.

Lovro Mirth najavio je da će Inicijativa podnijeti kaznene i prekršajne prijave protiv počinitelja nadležnim tijelima, prijave o postupanju riječke policije Ravnateljstvu policije i zatražiti utvrđivanje odgovornosti načelnika Policijske uprave Primorsko-goranske. O svemu će, dodao je, obavijestiti i pučku pravobraniteljicu, kako bi ispitala policijsko postupanje s ciljem da buduća okupljanja u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji budu zakonita i nenasilna.

Predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista (UABA) Rijeka, Vojko Obersnel, suorganizatora skupa Ujedinjeni protiv fašizma, također je u svom reagiranju kritizirao "neobjašnjivo blagu reakciju policije". Upozorio je da policija nije spriječila bacanje petardi, te da je tek nakon višestrukih uzvika ustaškog pozdrava potisnula nasilnike prema Ciottinoj ulici.

"Upravo takvi incidenti potvrđuju razlog održavanja prosvjeda te otvaraju pitanje koga i kako policija štiti. Ako se ne možemo osjećati sigurno na mirnom okupljanju, koja je uloga policije u našem društvu?”, upitao je Obersnel.