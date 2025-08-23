Organizatorica festivala u Benkovcu: 'Policija je znala da navijači stižu. Nisu me zaštitili'

Benkovačka policija jučer je znala da dolaze navijači Tornada i Torcide iz Zadra. Policajaca je bilo jako puno, što sugerira da su organi reda zaključili da je riječ o događaju visokog rizika. Ako je tako, zašto policija nije snimala prosvjednike?, napisala je na društvenim mrežama Melita Vrsaljko, organizatorica festivala 'Nosi se' u Benkovcu. Ona je sinoć objavila snimku na kojoj skupina branitelja i huligana prosvjeduje zbog festivala. Pritom su je verbalno napali i prekinuli predstavu 'Ubu ovo ono'.

- Inače, prema snimkama koje posjedujem, policija koja me nije htjela zaštiti nakon udarca jednog od branitelja nakon desetak minuta od tog incidenta se srdačno pozdravljala sa prosvjednicima koji su me okružili i napali. Inače, budući da su zabranitelji stajali blizu mog automobila, morala sam poslati roditelje po svoj automobil jer mi policija nije dozvolila da se približim braniteljima. Policija je slušala kako šljam govori mojoj majci da je kurvetina i kako vrijeđaju mog oca. Ništa nisu napravili, nikog nisu snimili - poručila je u objavi.

Jedna od glumica koja je trebala nastupiti na otkazanoj predstavi je i Maruška Aras, koja je putem društvenih mreža osudila pokušaje gušenja slobode od strane branitelja.

- Ne mogu prešutjeti odgovor na izjavu da glumac po profesiji mora biti apolitičan. Nije sad važno tko je ni kad to rekao ali duboko mislim i osjećam da pogotovo danas čovjek ne može biti apolitičan. Prije svega, nemoguće je u ovoj atmosferi biti apolitičan jer je sve oko nas politika, a stvari koje se događaju oko nas su strašne i u to treba pogledati i treba reagirati. Predstava koju smo otkazali ne propagira nikakvu ideologiju, to je benigna, zabavna, sajmena predstava, doduše stavljena u kontekst, budući da je tema festivala dekonstrukcija rata, empatija i nenasilje, a Alfred Jarry čijim se tekstom u predstavi koristimo ipak ismijava rat i vladare i u tom smislu bila bi se dobro uklopila u program - stoji u njenoj objavi.

Prvi čovjek Benkovca, Tomislav Bulić, ne vidi ništa sporno u prekidanju predstave.

- Ovi su promovirali svoje, oni svoje, tko im je branio da je održe do kraja. A to vam je kao kad neki kleče i mole, a ovi tuku bubnjeve, svako gleda svoju istinu, i promovira svoje ideje - laički odgovara gradonačelnik Bulić, no s njim se ne slaže Zvonimir Dobrović, kulturni menadžer.

- Nema pristajanja na šutnju nadležnih povodom huliganskih obračuna s kulturom. Naš sektor nije poligon za iživljavanje - kazao je.

Zadarska policija tek kreće u istragu, no i oni će se naći pod lupom jer stiže stručni tim koji će utvrditi je li se moglo postupiti bolje. Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika.

- S ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja i postupanja policijskih službenika koji su provodili osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku. Zadaća stručnog tima je utvrditi je li policijsko postupanje bilo sukladno pravilima struke - objavilo je Ravnateljstvo policije.