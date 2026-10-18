Tvrtka iz Osijeka proizvodit će bespilotne letjelice za američku vojsku, a posao uključuje završno sklapanje proizvoda u Americi.
ORQA seli proizvodnju dronova u Ameriku. Sklopili ugovor vrijedan 38 milijuna dolara
Osječka tvrtka ORQA, odnosno njezina američka inačica, osvojila je ugovor vrijedan 38 milijuna dolara na natjecanju američkog Ministarstva obrane. Proizvodit će bespilotne letjelice za američku vojsku, a u posao je ušla kroz strateško partnerstvo s američkom tvrtkom By Light. Riječ je o prvom konkretnijem izlasku ORQE na američko tržište, piše HRT.
Natjecanje pred dobavljače postavlja kratke rokove i zahtijeva da brzo isporučuju proizvode te unapređuju tehnologiju. ORQA se već priprema za novi ciklus natjecanja, koji će se održati u siječnju. Suosnivač i izvršni direktor tvrtke Srđan Kovačević rekao je za HRT da se od sudionika očekuje kako će svaka tri mjeseca korisnicima ponuditi bolji sustav i biti spremni za zahtjevnije misije.
- Svaki kvartal od vas očekuju da ispunite zahtjevnije misije i pred korisnika stavite bolji sustav nego što ste ga predstavili prije tri mjeseca. To je izuzetno netipičan korak i stopa inovacije u odnosu na ono što se prije radilo u obrambenoj industriji, rekao je za HRT Srđan Kovačević.
Prema navodima ORQE koje prenosi HRT, granica između vojnih i civilnih tehnologija sve je manje jasna. Tvrtka smatra da je rat u Ukrajini pokazao koliko su za stjecanje prednosti važne inovacije i brzina njihove primjene. Obrambena sposobnost, kažu, sve više ovisi i o tome koliko se industrija pojedine zemlje može prilagođavati i unapređivati.
Američki ugovor uključuje uvjet da se proizvodnja uspostavi u Americi. Ondje se zasad obavlja završno sklapanje letjelica, dok tehnologija i ključne komponente dolaze iz Hrvatske. Suosnivač i operativni direktor ORQE Ivan Jelušić rekao je za HRT da tvrtka priprema prijenos hrvatske tehnologije i intelektualnog vlasništva u proizvodnju za potrebe američkog klijenta.
- U ovom trenutku tehnologija i ključne komponente dolaze iz Hrvatske, no radimo na planu tranzicije prema kojem će se hrvatska tehnologija i intelektualno vlasništvo proizvoditi u Americi za potrebe američkog klijenta, rekao je za HRT Ivan Jelušić.
ORQA nije objavila koliko će točno letjelica za uporabu u zatvorenim prostorima proizvesti prema ugovoru. HRT navodi i da se tvrtka priprema za siječanjski ciklus natjecanja, u kojem će dobavljači morati nastaviti razvijati sustave i ispunjavati nove zahtjeve američkog Ministarstva obrane.
*uz korištenje AI-ja
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