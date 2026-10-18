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ORQA seli proizvodnju dronova u Ameriku. Sklopili ugovor vrijedan 38 milijuna dolara

Piše 24sata,
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ORQA seli proizvodnju dronova u Ameriku. Sklopili ugovor vrijedan 38 milijuna dolara
Osijek: Tvrtka Orqa bavi se proizvodnjom videonaočala za upravljanje dronovima | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Tvrtka iz Osijeka proizvodit će bespilotne letjelice za američku vojsku, a posao uključuje završno sklapanje proizvoda u Americi.

Osječka tvrtka ORQA, odnosno njezina američka inačica, osvojila je ugovor vrijedan 38 milijuna dolara na natjecanju američkog Ministarstva obrane. Proizvodit će bespilotne letjelice za američku vojsku, a u posao je ušla kroz strateško partnerstvo s američkom tvrtkom By Light. Riječ je o prvom konkretnijem izlasku ORQE na američko tržište, piše HRT.

Natjecanje pred dobavljače postavlja kratke rokove i zahtijeva da brzo isporučuju proizvode te unapređuju tehnologiju. ORQA se već priprema za novi ciklus natjecanja, koji će se održati u siječnju. Suosnivač i izvršni direktor tvrtke Srđan Kovačević rekao je za HRT da se od sudionika očekuje kako će svaka tri mjeseca korisnicima ponuditi bolji sustav i biti spremni za zahtjevnije misije.

NAŠE GORE LIST Veliki posao tvrtke Orqa U.S: Proizvodit će Amerikancima dronove za 38 milijuna dolara
Veliki posao tvrtke Orqa U.S: Proizvodit će Amerikancima dronove za 38 milijuna dolara

- Svaki kvartal od vas očekuju da ispunite zahtjevnije misije i pred korisnika stavite bolji sustav nego što ste ga predstavili prije tri mjeseca. To je izuzetno netipičan korak i stopa inovacije u odnosu na ono što se prije radilo u obrambenoj industriji, rekao je za HRT Srđan Kovačević.

Prema navodima ORQE koje prenosi HRT, granica između vojnih i civilnih tehnologija sve je manje jasna. Tvrtka smatra da je rat u Ukrajini pokazao koliko su za stjecanje prednosti važne inovacije i brzina njihove primjene. Obrambena sposobnost, kažu, sve više ovisi i o tome koliko se industrija pojedine zemlje može prilagođavati i unapređivati.

Američki ugovor uključuje uvjet da se proizvodnja uspostavi u Americi. Ondje se zasad obavlja završno sklapanje letjelica, dok tehnologija i ključne komponente dolaze iz Hrvatske. Suosnivač i operativni direktor ORQE Ivan Jelušić rekao je za HRT da tvrtka priprema prijenos hrvatske tehnologije i intelektualnog vlasništva u proizvodnju za potrebe američkog klijenta.

- U ovom trenutku tehnologija i ključne komponente dolaze iz Hrvatske, no radimo na planu tranzicije prema kojem će se hrvatska tehnologija i intelektualno vlasništvo proizvoditi u Americi za potrebe američkog klijenta, rekao je za HRT Ivan Jelušić.

ORQA nije objavila koliko će točno letjelica za uporabu u zatvorenim prostorima proizvesti prema ugovoru. HRT navodi i da se tvrtka priprema za siječanjski ciklus natjecanja, u kojem će dobavljači morati nastaviti razvijati sustave i ispunjavati nove zahtjeve američkog Ministarstva obrane.

*uz korištenje AI-ja

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