Osim vlakova, modernizira se i Jadrolinija. Butković: Stiže 10 brodova, od toga 7 trajekata

Hrvatska je pokrenula opsežan ciklus ulaganja u prometnu infrastrukturu, s više od 1,5 milijardi eura već uloženih u modernizaciju željeznica, dok se istovremeno priprema i velika "zelena" obnova flote nacionalnog brodara Jadrolinije. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković najavio je dolazak novih vlakova koji će skratiti putovanje između Zagreba i Splita, kao i nabavu deset novih, ekološki prihvatljivijih brodova za povezivanje otoka.

Željeznica 21. stoljeća: Končarevi vlakovi skraćuju put do Splita

Okosnica modernizacije Hrvatskih željeznica je nabava novih vlakova, a ključnu ulogu u tom procesu ima domaća tvrtka Končar. U njihovim pogonima trenutačno je u proizvodnji šest modernih elektrodizelskih vlakova namijenjenih prvenstveno za liniju Zagreb - Split. Riječ je o projektu vrijednom 57,3 milijuna eura, koji se financira kreditom Europske investicijske banke. Prvi od šest novih vlakova trebao bi biti isporučen krajem srpnja ove godine, nakon čega će svaki mjesec stizati po jedan, pa će cijela flota biti u prometu do kraja godine. Ovi hibridni vlakovi dugi su 75 metara, imaju kapacitet od 150 sjedala, Wi-Fi i prilagođeni su za brzine do 160 km/h, što će omogućiti brže i udobnije putovanje, posebno na 326 kilometara dugoj neelektrificiranoj dionici od Oštarija do Splita.

Uz vlakove za duge relacije, ministar je podsjetio i na ugovor za proizvodnju 20 novih tramvaja za Zagreb, koji je također dodijeljen Končaru, te najavio planove za nabavu još 30 vlakova u narednim godinama.

​- Uspješno koristimo europska sredstva, a s druge strane uspješna hrvatska tvrtka ih proizvodi - naglasio je Butković, ističući kako Končar na javnim natječajima redovito daje najpovoljnije ponude, što doprinosi rastu hrvatskog gospodarstva.

Obnova pruga diljem zemlje

Paralelno s nabavom novih vozila, ulaže se i u željezničku infrastrukturu. Ministar Butković odbacio je teze da je željeznica u lošem stanju, navevši kako su već obnovljeni brojni kilometri pruga. Kompletno je obnovljena pruga u prigradskom dijelu Zagreba, kao i dionice prema Bjelovaru, Zagorju (Savski Marof - Zaprešić - Zabok - Krapina) i Sisku. Radovi na nizinskoj pruzi također napreduju, a dionica prema mađarskoj granici, kojom će se uspostaviti suvremeni dvokolosiječni koridor, trebala bi biti gotova ove godine. Ova ulaganja dio su dugoročnog nacionalnog plana koji predviđa investicije veće od šest milijardi eura do 2035. godine.

Modernizacija Jadrolinije

Značajna modernizacija očekuje i Jadroliniju, čija je flota s prosječnom starosti od 27,8 godina, iako mlađa od europskog prosjeka, zrela za obnovu u skladu s ekološkim standardima EU. U suradnji sa Svjetskom bankom i IFC-om pokrenut je strateški projekt "zelene" tranzicije vrijedan između 200 i 260 milijuna eura, kojim se planira nabava do 20 novih, ekološki prihvatljivijih brodova.

U tijeku je natječaj za izgradnju broda "Nova Postira" za Elafite, a ministar je najavio i skoru nabavu deset novih brodova, od čega sedam trajekata, koji će trošiti manje goriva i biti znatno sigurniji. Među njima su i tri nova trajekta duljine oko sto metara, koji će biti spremni za baterijski pogon. Prvi potpuno električni putnički brodovi u floti nacionalnog brodara, koji je prošle godine prevezao rekordnih 12,6 milijuna putnika i 3,8 milijuna vozila, očekuju se do kraja 2027. godine.