Osječko-baranjska i virovitičko-podravska policija provele su istragu tijekom koje je uhićen 60-godišnjak s osječkog područja zbog sumnje da je raznim prijevarama oštetio 30 osoba za više od 17.000 eura
Osječanin (60) prevario je 30 ljudi za više od 17.000 eura
Osumnjičenika se tereti da je 2024. i 2025. godine počinio kaznena djela na području više policijskih uprava tako da je, samostalno ili zajedno s nepoznatom osobom, putem društvenih mreža objavljivao oglase u kojima je nudio brze kredite ili pozajmice s niskom kamatnom stopom.
Također je kontaktirao oštećene osobe, dovodeći ih u zabludu da će im biti odobreni traženi krediti i pozajmice, ili se lažno predstavljao kao osoba koja ih je navodno odabrala za nasljednike svoje imovine.
Kaznenim djelima oštećeno je 30 osoba, a ukupna materijalna šteta procjenjuje se na više od 17.000 eura.
Osumnjičenik je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske.
Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje, navode u PU osječko-baranjskoj, a građane pozivaju na povećan oprez prilikom ostvarivanja financijskih dogovora putem interneta i društvenih mreža.
