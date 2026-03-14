Obavijesti

News

NUDIO BRZE KREDITE

Osječanin (60) prevario je 30 ljudi za više od 17.000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: canva ilustracija

Osječko-baranjska i virovitičko-podravska policija provele su istragu tijekom koje je uhićen 60-godišnjak s osječkog područja zbog sumnje da je raznim prijevarama oštetio 30 osoba za više od 17.000 eura

Osumnjičenika se tereti da je 2024. i 2025. godine počinio kaznena djela na području više policijskih uprava tako da je, samostalno ili zajedno s nepoznatom osobom, putem društvenih mreža objavljivao oglase u kojima je nudio brze kredite ili pozajmice s niskom kamatnom stopom.

Također je kontaktirao oštećene osobe, dovodeći ih u zabludu da će im biti odobreni traženi krediti i pozajmice, ili se lažno predstavljao kao osoba koja ih je navodno odabrala za nasljednike svoje imovine.

Kaznenim djelima oštećeno je 30 osoba, a ukupna materijalna šteta procjenjuje se na više od 17.000 eura.

Osumnjičenik je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje, navode u PU osječko-baranjskoj, a građane pozivaju na povećan oprez prilikom ostvarivanja financijskih dogovora putem interneta i društvenih mreža.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026