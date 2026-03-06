Prevaranti haraju! Lažni bankar uzeo 50.000 €, druga žena izgubila 20.000 € u 'ulaganju'

Prema policijskim informacijama, sredinom veljače nepoznati muškarac nazvao je ženu i predstavio se kao bankarski službenik. Tijekom razgovora saznao je da ima znatnu ušteđevinu te joj ponudio instalaciju mobilne aplikacije da bi, kako je tvrdio, lakše pratila isplate i uplate novca. Prema njegovim uputama oštećena je na svoj mobitel instalirala aplikaciju mobilnog bankarstva i prevarantu dostavila pristupne kodove. Također je instalirala i aplikaciju za daljinski pristup uređaju te i za nju predala pristupni kod.

Nedugo potom na njezin račun zaprimljeno je nekoliko uplata u ukupnom iznosu od više desetaka tisuća eura. Prema uputama osobe koja ju je kontaktirala, žena je u banci te iznose uplaćivala na račune trećih osoba čije joj je brojeve dostavio počinitelj.

Tek nakon posljednje uplate shvatila je da novac koji je zaprimala i prosljeđivala zapravo potječe s njezina tekućeg i štednog računa, čime je oštećena za gotovo 50.000 eura, nakon čega je prijevaru prijavila.

Policija provodi kriminalističko istraživanje te će protiv nepoznate osobe zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Ujedno upozoravaju građane da budu oprezni prilikom telefonskih poziva nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao djelatnici banaka, investicijskih kuća ili drugih financijskih institucija jer prevaranti koriste različite metode kako bi došli do novca.

Iz policije ponovno naglašavaju da banke nikada telefonom ne traže pristupne kodove, PIN-ove niti instalaciju aplikacija za daljinski pristup uređaju. Građani ne bi smjeli instalirati aplikacije na zahtjev nepoznatih osoba niti dijeliti pristupne podatke za mobilno ili internetsko bankarstvo.

Ako ih netko telefonom zatraži takve podatke, preporučuje se odmah prekinuti razgovor i kontaktirati svoju banku, a u slučaju sumnje na prijevaru potrebno je obavijestiti policiju na broj 192 ili se javiti u najbližu policijsku postaju.

Računalna prijevara u Virovitici: 65-godišnjakinja ostala bez gotovo 20.000 eura

Virovitička policija zaprimila je kaznenu prijavu 65-godišnjakinje zbog sumnje na računalnu prijevaru kojom je oštećena za gotovo 20.000 eura, izvijestila je u petak Policijska uprava virovitičko-podravska.

Prema navodima policije, nepoznati počinitelj je u razdoblju od lipnja do rujna 2025. godine lažnim prikazivanjem činjenica doveo oštećenu u zabludu te je nagovorio da se registrira na internetskoj platformi za ulaganje u dionice.

Tom prilikom obećana joj je zajamčena mjesečna dobit od 10 do 20 posto, uz početnu uplatu od najmanje 500 eura. Oštećena je potom u više navrata uplatila ukupno 19.955 eura, dok je uspjela podići tek 550 eura.

Nakon toga joj je račun na platformi ugašen te više nije mogla raspolagati uplaćenim novcem.

Policija provodi kriminalističko istraživanje, a o slučaju će nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti posebno izvješće.

Iz Policijske uprave virovitičko-podravske ponovno upozoravaju građane na oprez prilikom ulaganja putem interneta jer su investicijske prijevare sve češće, a počinitelji se često lažno predstavljaju kao investicijski savjetnici ili brokeri.

Građanima savjetuju da ne vjeruju nepoznatim osobama koje putem telefona, društvenih mreža ili internetskih oglasa nude brzu i sigurnu zaradu, da prije ulaganja provjere platforme i tvrtke putem službenih registara te da ne dijele osobne podatke, podatke o bankovnim karticama ili pristup internet bankarstvu.

